  • 16°C
香港時間 : 2021114日 (四) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】中國流行玩具市場持續增長　里昂指泡泡瑪特具競爭力

股樓投資 20:36 2021/01/14

分享：

里昂發表報告，指剛上市不久的泡泡瑪特 （09992） 在內地引領著流行玩具市場蓬勃發展，正打入年輕人的大規模玩具市場，在2019年的市佔率已達到8.5%。隨著公司在該市場的地位愈來愈鞏固，維持開發及營運高質素IP的能力，以及擁有廣泛的銷售網絡，公司擁有一群忠實的粉絲。

里昂預計，公司在2020年至2022年的3年間，在流行玩具市場的需求持續帶動下，銷售及核心盈利的複合年均增長率將達到62%，主要受其零售網絡增長及成功發展產品。里昂首予公司「跑贏大市」的評級，目標價84.4元，相當於明年預測市盈率50倍。

泡泡瑪特今日股價升3.7%，收報78.5元，較里昂價不到10%的水位。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 零售 玩具 市盈率 里昂 泡泡瑪特（09992）

下一篇文章

【新股IPO】網上車市1490超購近1,274倍 一手中籤率0.43% 暗盤最多曾升70%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好
【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
鑽石山新公屋改綠置居發售　鄰近地鐵站供2112個單位
鑽石山新公屋改綠置居發售　鄰近地鐵站供2112個單位
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【地鐵沿綫】日出康城LP10價單登場　折實呎價13,888起　南豐：十分心動價
【地鐵沿綫】日出康城LP10價單登場　折實呎價13,888起　南豐：十分心動價
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休