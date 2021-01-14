【大行點睇】中國流行玩具市場持續增長　里昂指泡泡瑪特具競爭力

里昂發表報告，指剛上市不久的泡泡瑪特 （09992） 在內地引領著流行玩具市場蓬勃發展，正打入年輕人的大規模玩具市場，在2019年的市佔率已達到8.5%。隨著公司在該市場的地位愈來愈鞏固，維持開發及營運高質素IP的能力，以及擁有廣泛的銷售網絡，公司擁有一群忠實的粉絲。

里昂預計，公司在2020年至2022年的3年間，在流行玩具市場的需求持續帶動下，銷售及核心盈利的複合年均增長率將達到62%，主要受其零售網絡增長及成功發展產品。里昂首予公司「跑贏大市」的評級，目標價84.4元，相當於明年預測市盈率50倍。

泡泡瑪特今日股價升3.7%，收報78.5元，較里昂價不到10%的水位。

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