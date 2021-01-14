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【三星發表會】網民發現宣傳「Tweet from iPhone」　官方隨即刪文

科技 11:45 2021/01/14

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三星官方Twitter疑似出現小編「擺烏龍」事件，引來一眾粉絲、網民熱論！

三星（Samsung）即將舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，帶來三星的年度5G旗艦新機Galaxy S21系列，包括：Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra。不過三星官方Twitter就疑似出現小編「擺烏龍」事件，引來一眾粉絲、網民熱論！

據外媒《MacRumors》報道，三星在最新一則宣傳Galaxy S21發布會的帖文中，詢問粉絲最期待 S21 哪些環節，不過就反而引來眾人關注帖文下方細字「Twitter for iPhone」，使用對手蘋果公司的iPhone發布。雖然三星已將貼文刪除，但是就已經被不少網民截圖分享討論。

事實上，這類事件並非三星首例，早前美國官方宣傳 Galalxy Note 9 的屏幕特色時，亦在某篇貼文「擺烏龍」，在 2018 年俄羅斯的品牌大使 Ksenia Sobchak更曾被發現公開使用 iPhone X，讓三星十分尷尬，後續甚至告上法庭。

三星Galaxy Unpacked 2021發布會將會在香港時間今（14日）晚上11時舉行，有關新機Galaxy S21系列資訊詳情，請留意本網詳盡報道。

責任編輯：張寶燕

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