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【課金成癮】港人打手遊愛「課金」？　消委會揭開發商5大推銷手法

商業 12:20 2021/01/14

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消委會在去年更接獲154宗有關網上遊戲的投訴，比過去兩年更高。

港人熱愛打機，不少玩家為了可以快速「升呢」可能會在遊戲中付款購買資源。消委會實測11款免費手機遊戲，發現開發商藉內購功能推銷和引誘玩家持續「課金」，讓玩家不知不覺養成習慣。而消委會在去年更接獲154宗有關網上遊戲的投訴，比過去兩年更高。

2020年全球最吸金手遊　騰訊遊戲PUBG Mobile排名第一

消委會發現，手遊開發商主要有5種推銷「課金」的方法：

１) 以首儲優惠利誘玩家踏出課金第一步，玩家首次購買遊戲代幣時，可獲得雙倍遊戲代幣或商品。
２）將虛擬商品包裝成禮包出售，並以「期間限定」、「數量限定」或「新手限定」作招徠。
３）以「課金抽獎」形式送出商品，令玩家更易上癮
４）提供尊享待遇，令玩家憑消費換取優越感。例如提供VIP制度、月卡及或訂閱服務，令玩家享有特權，在指定周期內領取遊戲商品等
５）課金宣傳推廣無孔不入，在首次進入遊戲、每次首次登入遊戲，均顯示優惠的訊息，甚至直接加入課金的廣告或按鈕。

消委會表示， 虛擬商品及服務的使用狀況，記錄一般由遊戲開發商保存，玩家難以跟進。而部分手遊的退款、賠償等條款欠完善，建議當局應參考內地、日本和台灣等周邊地區，針對手遊銷售方法、中獎機率、退款機制、未成年人消費等訂立規範。

【Minecraft手遊】AR手遊也難擋疫情影響？　《Minecraft Earth》7月起終止營運

【疫市營商】手遊市場競爭激烈　本地遊戲初創缺資源推廣　

責任編輯：蘇穎琪

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