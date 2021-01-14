  • 18°C
香港時間 : 2021114日 (四) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】俄亥俄州發現2種新病毒株 或於美國變種

環球社會熱點 11:59 2021/01/14

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，英國等地相繼發現新冠肺炎變種病毒。美國俄亥俄州研究人員指，於當地發現兩種新變種病毒株，估計兩種變種病毒株都是於美國變種。研究人員指變種病毒株的傳染性提高，其中一種變種病毒株更成為俄亥俄州哥倫布市的主要病毒株。

【變種病毒】南非變種威力強 福西﹕恐削疫苗及藥物效用 【下一頁】

【牛津疫苗】澳洲專家籲停接種 因效用率低難群體免疫 【下一頁】

俄亥俄州研究人員周三（13日）表示，其中一種變種病毒株，他們僅在俄亥俄州一名新冠患者身上發現。據悉，這種病毒株的變種情況與英國目前主要出現的變種病毒株非常相似，但相信病毒是於美國境内出現變種。

而另一種病毒株於去年12月底至本月初的三周時間内，已迅速成為俄亥俄州哥倫布市（Columbus）的主要病毒株。據悉，這種病毒株更同時出現3種基因突變，是首次於新冠病毒發現這些基因突變同時出現。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

領導研究的俄亥俄州立大學（The Ohio State University）病理學部門副主任瓊斯（Dan Jones）表示，研究團隊確認兩種變種病毒株並非來自英國或南非。瓊斯更指於哥倫布市迅速傳播的病毒株，其基因骨幹（genetic backbone）與研究中早期發現的個案相同，但3種基因突變反映病毒已顯著進化。

研究人員指出，兩種新病毒株的傳染性雖然有所提高，但他們預料新病毒株未必會削弱目前新冠疫苗的效用。

責任編輯：鄭錦玲

美國俄亥俄州研究人員指，於當地發現兩種新冠肺炎變種病毒株。

相關文章

【牛津疫苗】澳洲專家籲停接種 因效用率低難群體免疫
今日
【牛津疫苗】澳洲專家籲停接種 因效用率低難群體免疫
【變種病毒】南非變種威力強 福西﹕恐削疫苗及藥物效用
2021/01/13
【變種病毒】南非變種威力強 福西﹕恐削疫苗及藥物效用
【輝瑞疫苗】美國醫生注射16日後亡 輝瑞料與疫苗無關
2021/01/13
【輝瑞疫苗】美國醫生注射16日後亡 輝瑞料與疫苗無關
【美國疫情】所有入境旅客需持3日內陰性檢測報告
2021/01/13
【美國疫情】所有入境旅客需持3日內陰性檢測報告
【新冠疫情】加州動物園3隻猩猩確診 首宗猿類動物染疫
2021/01/13
【新冠疫情】加州動物園3隻猩猩確診 首宗猿類動物染疫
傳染病 疫情 美國 俄亥俄 疫苗 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間12:00）

下一篇文章

【牛津疫苗】澳洲專家籲停接種 因效用率低難群體免疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英媒：特朗普卸任前或公開情報 揭新冠病毒與武漢實驗室有關
英媒：特朗普卸任前或公開情報 揭新冠病毒與武漢實驗室有關
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間12:00）
【社交移民潮】Signal下載暴增4200% WhatsApp用戶掀轉會潮
【社交移民潮】Signal下載暴增4200% WhatsApp用戶掀轉會潮
【國會暴亂】特朗普據報想特赦全家 長子卻拒絕
【國會暴亂】特朗普據報想特赦全家 長子卻拒絕
【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒
【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒
【國會暴亂】眾議院大比數通過 促彭斯引憲法免職特朗普
【國會暴亂】眾議院大比數通過 促彭斯引憲法免職特朗普