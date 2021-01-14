【變種病毒】俄亥俄州發現2種新病毒株 或於美國變種

新冠肺炎疫情全球大流行，英國等地相繼發現新冠肺炎變種病毒。美國俄亥俄州研究人員指，於當地發現兩種新變種病毒株，估計兩種變種病毒株都是於美國變種。研究人員指變種病毒株的傳染性提高，其中一種變種病毒株更成為俄亥俄州哥倫布市的主要病毒株。

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俄亥俄州研究人員周三（13日）表示，其中一種變種病毒株，他們僅在俄亥俄州一名新冠患者身上發現。據悉，這種病毒株的變種情況與英國目前主要出現的變種病毒株非常相似，但相信病毒是於美國境内出現變種。

而另一種病毒株於去年12月底至本月初的三周時間内，已迅速成為俄亥俄州哥倫布市（Columbus）的主要病毒株。據悉，這種病毒株更同時出現3種基因突變，是首次於新冠病毒發現這些基因突變同時出現。

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領導研究的俄亥俄州立大學（The Ohio State University）病理學部門副主任瓊斯（Dan Jones）表示，研究團隊確認兩種變種病毒株並非來自英國或南非。瓊斯更指於哥倫布市迅速傳播的病毒株，其基因骨幹（genetic backbone）與研究中早期發現的個案相同，但3種基因突變反映病毒已顯著進化。

研究人員指出，兩種新病毒株的傳染性雖然有所提高，但他們預料新病毒株未必會削弱目前新冠疫苗的效用。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國俄亥俄州研究人員指，於當地發現兩種新冠肺炎變種病毒株。