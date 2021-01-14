【Ark】女股神Cathie Wood再下一城　將推太空探索ETF「ARKX」　旗下ARKK年賺152%

有「科技股女股神」之稱的ARK Invest掌舵人Cathie Wood，因擅長投資於破壞性創新的企業，並獲得超出大市回報而聞名，旗下「方舟創新 ETF」（ARK Innovation ETF）（ARKK）成功押注電動車大廠Tesla（TSLA）、串流媒體新貴Roku（ROKU）等股票，取得傲人成績，並一躍成為規模最大的主動型ETF。

本周Cathie Wood又有新動作，根據公司周三（13日）向美國證監會提交的文件顯示，ARK Invest計劃推出「太空探索」（space exploration）ETF，交易代碼為「ARKX」。該隻ETF的具體成分股尚未公布，但發展太空旅遊的維珍銀河（SPCE）、以及太空科技公司Maxar Technologies（MAXR）股價於盤後應聲飆升，分別大漲13.9%及14.3%。

【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla 無懼制裁狂掃呢隻港股ADR【下一頁】

究竟「太空探索」ETF將會投資於那些企業？根據文件顯示，這隻ETF將專注於那些「引領、促成或受益於地球表面以外的技術支持的產品以及服務」的公司。ARK Invest進一步分類為以下四種，分別是：

軌道類（orbital aerospace），例如 衛星、運載火箭 等；

等； 次軌道類（suborbital aerospace），例如 無人機、空中的士、電動航空交通工具 等；

等； 促成科技類（enabling technologies），例如 人工智能、機械人、3D打印、原料與能源儲存 等；

等； 可受益類（aerospace beneficiary），例如農業、網絡訪問、全球定位系統（GPS）等。

投資者對於太空產業一直有濃厚興趣，不過市場中相關的上市公司屈指可數，據外媒報導，預計今年將會有更多太空概念股，通過IPO、或特殊目的公司（Special-purpose acquisition company，SPAC）的方式上市。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機