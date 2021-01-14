【異動股】中遠海發收購四集裝箱公司 今早股價曾急升近14%

中遠海發（02866）公布，與同系公司中遠海運投資訂立具法律約束力的意向協議。集團今早曾急升13.6%至1.75元，創近3年高位。現升11%，至1.71元，成交1.8億元。而其A股今早停牌。

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根據意向協議，中遠海發擬購買中遠海運投資的四家附屬公司，包括寰宇東方國際集裝箱（啟東）、寰宇東方國際集裝箱（青島）、寰宇東方國際集裝箱（寧波）及上海寰宇物流科技的全部股權。公司向中遠海運投資配發及發行新A股，作為潛在收購事項的對價。

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中遠海發稱，預料潛在收購事項將為集團的集裝箱製造業務帶來協同效應，並且切合集團的戰略發展需要。

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