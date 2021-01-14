【國會暴亂】眾院通過彈劾但未令特朗普下台 下一步係點？

美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指煽動支持者闖入國會山莊，導致發生國會暴亂。美國眾議院通過彈劾特朗普議案，但特朗普尚未需要下台，更可能可以完成整個總統任期。特朗普之後尚要面對甚麼程序？

由於美國國會彈劾總統並不屬於刑事程序，美國法律並未明文規定彈劾總統程序，使國會在彈劾總統一事上有很大自主權。

特朗普下一步要面對甚麼？

特朗普下一步需面對參議院聆訊。由於參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），不會在下屆美國總統拜登就職前展開聆訊，意味特朗普不會在任期完結前被罷免。

參議院聆訊程序如何？

眾議院會委任一批議員組成彈劾經理人（managers），作為參議院彈劾程序中的控方。

「彈劾經理人」及特朗普團隊需以書面形式，向首席大法官提交聆訊的問題。

參議院或投票 禁止特朗普再參選 【下一頁】

參議院彈劾聆訊與一般法庭程序很相似，控辯雙方首先會作開案陳詞，參議員然後可以盤問雙方，並仔細檢視證據，然後讓控辯雙方作結案陳詞，之後閉門商議。

參議院聆訊需時多久？

整個聆訊過程需要耗時幾天，甚至幾個禮拜。

眾議院通過2次彈劾特朗普 10共和黨人倒戈 【下一頁】

參議院聆訊後，特朗普要面對甚麼？

參議院需就特朗普彈劾控罪作表決，需要67名參議員支持。

對前總統展開彈劾有何意義？

國會有彈劾前官員先例。雖然彈劾的主要懲罰是罷免特朗普，但亦為杜絕特朗普2024年競選總統的可能。一旦彈劾成功，特朗普將失去6位數字的退休金和一些前總統的福利。

責任編輯：李俊儀