【大行點睇】瑞銀首予微盟「買入」評級　料估值有折讓　予目標價22元

瑞銀發表研究報告，首予微盟(02013) 「買入」評級，認為公司在加速發展內地SaaS行業中擁有領先地位，隨著越來越多的商家轉向微信小程序以獲取成本更低的私域流量，令微盟增長前景更明朗。



該行指，微盟現價為2021年預測市銷率的11倍，較同行有折讓，相信是由於SaaS業務正處於投資階段，投資者對其業務模式持謹慎態度，預計其2020至2023年淨付費商家複合年均增長率為20%，ARPU複合年均增長率為16%，隨著業務擴展到更多垂直行業，料公司旗下SaaS銷售複合年增長率可達41%。

瑞銀認為，隨著微盟SaaS業務規模擴大，毛利率將在2023年之前逐步恢復到55%，考慮到微盟為擴大業務而進行大量投資，預計SaaS業務的短期經營虧損仍將在短期內擴大，但由於購置成本和ARPU之間的差會逐漸收窄，估計2023年經營溢利率有機會大幅增長至15%，該行予目標價22元，與現價大約有一成升幅。按現金流折現率作估值，相當預測今年市銷率13倍。該行估計微盟於2020年至2024年純利預測各1.54億、2.84億、4.58億、7.39億及14.67億元人民幣。

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