【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資料約有一倍升幅

新股市場踴躍，醫渡科技 （新上市編號：02158） 尤為受追捧，昨日機構場外暗盤交易將價格炒至逾1.5倍，一手帳面賺約4000元。今日收市後券商暗盤，有投資界料將延續機構暗盤走勢爆升至少1倍，形容該新股「相當好炒」。

醫渡科技認購人數達117萬人，不單超越農夫山泉 （09633） 70萬人認購，超越2006年內銀新股熱潮的工行 （01398） 、中行 （03988） 90多萬人認購的紀錄。螞蟻集團去年招股一度引155萬人認購，但最終未能成功上市。

醫渡科技2158共117萬人認購 超額認購1632倍，可見【下一頁】

醫渡科技具騰訊概念，惟未錄盈利

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信誠證券聯席董事張智威表示，認購反應熱爆、中籤股數少、加之流通股數十分少，在這種情況之下這隻股份相當好炒，預計醫渡科技會十分火熱升幅至少有1倍。

他建議投資者，暗盤交易升1倍時，可以考慮沽一手貨獲利，甚至認為投資者可以不急於沽貨，留貨作為中長線投資。至於沒有中籤或沒有持貨的投資者，在升幅3至5成時候，值得入場一搏。如果升幅超過8成或1倍時高追入場，會冒很大的投資風險，不建議投資這麼激進。

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編輯：陳華