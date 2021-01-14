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【消委會】八成消毒噴劑殺菌效能遜漂白水　9款抑制病毒不達標

理財智慧 11:21 2021/01/14

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新冠疫情持續肆虐，坊間有多種聲稱用途廣泛，無需經過稀釋或過水，可即開即用的殺菌消毒噴劑，普遍聲稱產品既可作環境和物品消毒用途，亦可以用於消毒雙手甚至空氣。消委會測試了15款多用途殺菌消毒噴劑樣本，當中8成（12款）樣本，表現遜於75%消毒酒精或1:99漂白水，當有一款日本貨殺菌率不但低於2成，消毒力更是零。

消委會測試的多用途殺菌消毒噴劑，每瓶/ 每套装售價由88至798元，評估各樣本的殺菌和消除病毒的表現外，亦檢測樣本有效氯成分的濃度和酸鹼值，及評估相關成分在配方中的穩定程度。

全部15款多用途殺菌消毒噴劑都聲稱具有殺菌效能，12款標示殺菌率達99.9%或100%的樣本中，但試驗發現4款的實際殺菌表現未如標示。有2款以二氧化氯為主要成分的樣本，殺菌表現最差，對付2種試驗細菌（大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌）的殺滅率均不足28%。

同時，15款檢測樣本中，有9款聲稱可對付99.9%至99.999%病毒的樣本，在測試中均不能達到符合其標示的抑制病毒效能，其中2款樣本消除腺病毒感染力效能更是零。

消委會：殺菌消毒噴劑效能大比拼

 

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責任編輯：葉卓偉

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