【國會暴亂】眾議院通過2次彈劾特朗普 10共和黨人倒戈

美國上周發生國會暴亂,美國總統特朗普被指煽動示威者。美國眾議院就國會暴亂事件啟動彈劾特朗普程序,周三(13日)以大比數通過彈劾特朗普議案,更有10名共和黨眾議員投票贊成彈劾特朗普。眾議院通過彈劾特朗普議案後,將會移交參議院審議。

眾議院周三以232票對197票通過彈劾特朗普(Donald Trump),為美國史上首位總統兩度面臨彈劾。是次共有10名共和黨人倒戈投票贊成彈劾特朗普,包括共和黨內第三資深的眾議員切尼(Liz Cheney)。

眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)於表決前批評特朗普煽動暴亂,更表示:

他(特朗普)必須走,他對我們所愛的國家而言是當前明顯的威脅。

(He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love.)