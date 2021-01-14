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【國會暴亂】眾議院通過2次彈劾特朗普 10共和黨人倒戈

環球政治 11:10 2021/01/14

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眾議院周三（13日）以大比數通過彈劾特朗普議案，更有10名共和黨人倒戈。

美國上周發生國會暴亂，美國總統特朗普被指煽動示威者。美國眾議院就國會暴亂事件啟動彈劾特朗普程序，周三（13日）以大比數通過彈劾特朗普議案，更有10名共和黨眾議員投票贊成彈劾特朗普。眾議院通過彈劾特朗普議案後，將會移交參議院審議。

【國會暴亂】特朗普料不會在任內被罷免 因參院拒提早審議 【下一頁】

【國會暴亂】特朗普據報想特赦全家 長子卻拒絕 【下一頁】

眾議院周三以232票對197票通過彈劾特朗普（Donald Trump），為美國史上首位總統兩度面臨彈劾。是次共有10名共和黨人倒戈投票贊成彈劾特朗普，包括共和黨內第三資深的眾議員切尼（Liz Cheney）。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於表決前批評特朗普煽動暴亂，更表示：

他（特朗普）必須走，他對我們所愛的國家而言是當前明顯的威脅。

（He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love.）

【國會暴亂】國會群組3人確診 為躲避示威者而接觸患者 【下一頁】

至於眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）周三也表示，特朗普在暴徒上周暴力衝擊國會一事上有責任，敦促特朗普承擔責任及平息他釀成的動盪局面。但他認為眾議院應建立兩黨委員會，而非未經調查及舉行聽證會就彈劾特朗普。

眾議院的彈劾議案將移交參議院審理，但參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）發聲明指，他希望國會及行政部門於未來一周專注安排總統就職典禮，無意於下周二（19日）前開會審議彈劾草案。

如按照麥康奈爾的聲明，在特朗普卸任總統及拜登（Joe Biden）宣誓就職總統前，參議院料不會開始審議彈劾特朗普的議案。

責任編輯：鄭錦玲

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