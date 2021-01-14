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【美國制裁】BAT不被列入美國黑名單 騰訊阿里再現股王風範？

股樓投資 10:45 2021/01/14

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外媒報導指，美國特朗普政府決定不會把騰訊控股 （00700） 、百度（美：BIDU）及阿里巴巴 （09988） 列入黑名單，不過將增加其他9間中資企業到黑名單上。

部分被列入黑名單的中資股如下：

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報導又指，提出不把騰訊、百度及阿里巴巴列入黑名單的是財長努欽，並指他對中國的立場較溫和。早前，特朗普政府陸續把部分中資股列入黑名單，指其與中國解放軍有聯繫，並禁止美國投資者投資該類股份，政策令部分指數公司需要把黑名單上的中資股剔出指數成份股。

騰訊今日上午一度升近5%至625.5元，阿里巴巴升近4%至232.6元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 中國 美國 制裁 解放軍 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 百度（美：BIDU）

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