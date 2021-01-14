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【反壟斷法】美司法部反壟斷負責人：拜登政府將繼續調查大型科企

科技 10:45 2021/01/14

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綜合外媒最新報道，美國司法部反壟斷負責人Makan Delrahim表示，拜登政府將繼續推動對美國科技公司的反壟斷調查。

即將上任的拜登政府過渡團隊，曾經揚言美國應加強對反壟斷法的執行，綜合外媒最新報道，美國司法部反壟斷負責人Makan Delrahim表示，拜登政府將繼續推動對美國科技公司的反壟斷調查。

其中在在去年10月，美國司法部提起的訴訟指控Google濫用互聯網搜索領域的主導地位，違反了反壟斷法。報道指，拜登政府將接管美國司法部目前對Google開展的反壟斷訴訟。

不過Makan Delrahim就迴避了對Google調查的進度、情況提問，僅表示考慮到反壟斷案件均需要很長時間，美國國會應該考慮對科技公司製定新的監管規定，而對Google起的訴訟要到2023年才會開庭審理。

報道還指出，有更多案件可能正在醞釀之中，美國司法部對Google、Facebook及蘋果公司（Apple）的調查源於2019年對科技平台的調查，以保護數票碼市場的競爭。其中美國司法部正調查蘋果公司（Apple）在營運蘋果App Store方面的做法；以及Facebook披露用戶數據等事件。

此外，Makan Delrahim將於1月19日離任，調查科技公司的工作將落在華盛頓美國上訴法院法官Merrick Garland身上，拜登日前已宣布將任命他為美國司法部長。他亦曾在司法部任職，並在私人執業期間有過反壟斷案件方面的經驗。

責任編輯：張寶燕

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