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【美國制裁】美國據報擱置納入投資黑名單　騰訊阿里巴巴尾市升半成

股市 15:56 2021/01/14

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華府據報決定不把阿里巴巴、騰訊與百度等中國科技巨企，納入禁止投資制裁名單。

路透引述消息人士稱，美國政府擬在本周內公布最新的由中國軍方擁有或控制名單，將新增9間中國企業，但華府決定不把阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 與百度等中國科技巨企，納入禁止投資制裁名單，意味美國投資者可以繼續投資BAT。

騰訊及阿里巴巴股價今早造好，尾市升幅擴大，騰訊現升5.2%，最新報627元，成交達205億元；阿里巴巴升逾5%，重上235元關，最新成交122億元。

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消息指，特朗普政府將在最後任期內盡最大可能制裁中資企業。

據悉，有華府官員此前提議，將上述內地三大科網企業納入中國科技公司加入制裁名單，惟財長努欽持反對意見。

盈富基金捲入美國禁令風波 道富環球：周四起恢復買入受制裁股份，可見【下一頁】

晨星：中資股禁令為相關股份提供買入機會，可見【下一頁】

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編輯：吳敏芳

港股 特朗普 騰訊控股（00700） 騰訊 阿里巴巴 中國 制裁 阿里巴巴－SW（09988）

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市場憧憬刺激政策　美元有望低位喘定

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