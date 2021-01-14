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【新股IPO】網上車市1490共33萬人認購　超額認購1273倍一手中籤率0.43%（附分配結果）

新股IPO 09:19 2021/01/14

分享：

【新股IPO】網上車市1490共33萬人認購　超額認購1273.76倍一手中籤率0.43%（附分配結果）

網上車市 （01490） 公布招股結果， 網上車市以每股1.23元定價，集資淨額2.06億元，網上車市一手中籤率0.43%，抽250手（1,000,000股）始穩獲一手。【分配結果】

網上車市配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
    +6
    +5

網上車市於香港公開發售部分共錄得33.2萬人認購，超額認購1273.76倍，國際發售部分超購20.7倍。

公司集資所得將用約39.8%用於業務擴張，包括鞏固公司的市場地位及PGC數量、強化與業務合作夥伴的合作及把握新客戶與商機；約36.1%用於技術開發，包括強化研發與 IT 系統，優化公司的Picker引擎及開發與推廣新產品；約14.1%用於未來投資及收購，包括未來投資及收購可以與公司當前業務產生協同效應的公司；約 10%用於營運資金及其他一般公司目的。

網上車市將於1月15日掛牌。

【新股IPO】網上車市1490今起招股　一手入場費5172元

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責任編輯︰梁浩碩

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