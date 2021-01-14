  • 17°C
香港時間 : 2021114日 (四) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數早段升百點　阿里巴巴、騰訊升4%（不斷更新）

股市 11:44 2021/01/14

分享：

港股市況不斷更新

港股今早高開，恒生指數開報28408點，升172點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；中移動 （00941） 升1%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【11︰43】港股中午收市前升約155點，恒指報28391點。

【11︰42】中海油 （00883） 升幅擴大至半成，高見8.15元。

【11︰30】內地股市半日偏軟，上證跌近0.3%；深證跌0.8%；創業板指跌近0.4%。

【11︰15】SaaS板塊爆發 有贊微盟升近一成破頂

【11︰10】醫渡科技2158追揸沽攻略 投資料約有一倍升幅

【11︰00】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 最新分別升4%。

【10︰58】中芯國際 （00981） 升半成，高見27.5元。

【10︰57】港股最新升約105點，報28343點。

【10︰53】港視 （01137） 續升逾2%，破頂高見14.88元。

【10︰50】中車 （01766） 升勢未止，股價今早升逾8%，高見4.13元。

【10︰41】友邦 （01299） 逆市跌1.5%，於100元水平爭持。

【10︰35】大市最新升約50點，報28286點。

【10︰17】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見313元。

【10︰17】中移動 （00941） 升近3%；聯通 （00762） 升逾2%。

【盈富基金2800】道富環球極速轉軚：盈富基金明起恢復投資受制裁股份　Webb：會否再轉軚拭目以待（第二版）

【盈富基金2800】盈富基金恢復投資受制裁股　拆解道富環球極速轉軚關鍵

【10︰12】渣打 （02888） 跌逾1%。英國金融時報報道，渣打正在尋找行政總裁溫拓思（Bill Winters）的接任人選。

金融時報：渣打正尋找CEO接班人 投行業務主管成大熱

【10︰11】小米 （01810） 轉跌近2%，低見32.35元。

【10︰08】車股普遍向下，比亞迪 （01211） 跌逾3%；長汽 （02333） 亦跌逾3%；五菱汽車 （00305） 跌逾7%；恒大汽車 （00708） 跌1%。

【10︰06】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾4%，高見625.5元。

【09︰59】港股最新升117點，報28352點。

【09︰57】手機孖寶逆市向下，舜宇 （02382） 跌逾2%；瑞聲 （02018） 跌逾1%。

【09︰52】美團 （03690） 升幅擴至4%，高見308.6元。

【09︰48】安踏 （02020） 升逾3%。安踏旗下安踏品牌產品第四季零售金額（按零售價值計算），按年錄得低單位數增長。

安踏旗下FILA品牌第四季零售額增長25%至30% 自家品牌僅錄得低單位數的增長

【09︰45】港股早段升幅收窄至約75點，報28311點。

【09︰43】聯想 （00992） 今日回吐逾2%，低見8.41元。

【09︰39】保利協鑫 （03800） 升逾13%，保利協鑫折讓12.2%配股籌42.12億元。

【09︰38】吉利 （00175） 升逾3%。吉利母企吉利控股集團與富士康簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定制顧問服務。

【電動車】富士康吉利合資組汽車代工企業 富智康急升18%（第二版）

【09︰35】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 早段升3%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升逾1%。

【09︰20】恒指開報28408點，升172點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；中移動 （00941） 升1%。

【美國制裁】華府據報擱置將阿里騰訊納入投資黑名單　惟將新增9間中資企業

【09︰14】即月期指開報28397點，升161點。

【08︰54】恒指黑期升52點，報28333點，道指期貨升71點，報31030點。

【08︰45】保利協鑫  （03800） 配售39.68億股，配售價每股1.08元，較上日收市價1.23元折讓約12.2%，籌集42.12億元。

【配股潮】保利協鑫折讓12.2%配股　籌42.12億元

【08︰35】榮萬家服務  （02146） 每股13.46元定價，超額認購5.62倍，一手中籤率18%。

【新股IPO】榮萬家服務2146超額認購5.6倍　一手中籤率18%（附分配結果）

【08︰20】稻草熊娛樂  （02125） 每股5.88元定價，超額認購402.54倍，一手中籤率6%。

【新股IPO】稻草熊娛樂2125共31萬人認購　超額認購402倍一手中籤率6% （附分配結果）

【07︰50】醫渡科技  （02158） 每股26.3元定價，超額認購1632.84倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】醫渡科技2158共117萬人認購　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.52元，跌0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報608.11元，升12.11元或2%。

【07︰30】美股窄幅上落，市場觀望國會對總統特朗普彈劾進展，道指收報31060點，跌8點；標指收報3809點，升8點；納指收報13128點，升56點。

港股ADR收報28329點，升94點或0.3%。恒指夜期收市升66點，收報28302點，高水66點。

道指跌8點港股ADR升94點　紐約期油跌0.6%

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒指夜期 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

上一篇文章

【阿里巴巴】菜鳥推航空和海運集裝箱訂艙服務　應對全球航運集裝箱短缺

下一篇文章

【異動股】SaaS板塊爆發 有贊微盟升近一成破頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158共117萬人認購　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158共117萬人認購　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元