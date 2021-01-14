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【港股市況】恒指黑期升52點　道指期貨升71點（不斷更新）

股市 08:57 2021/01/14

分享：

港股市況不斷更新

美股窄幅上落，道指跌8點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開94點，恒指料開報28329點。滙豐 （00005） ADR折合報42.52元，跌0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報608.11元，升12.11元或2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【08︰54】恒指黑期升52點，報28333點，道指期貨升71點，報31030點。

【08︰45】保利協鑫  （03800） 配售39.68億股，配售價每股1.08元，較上日收市價1.23元折讓約12.2%，籌集42.12億元。

【配股潮】保利協鑫折讓12.2%配股　籌42.12億元

【08︰35】榮萬家服務  （02146） 每股13.46元定價，超額認購5.62倍，一手中籤率18%。

【新股IPO】榮萬家服務2146超額認購5.6倍　一手中籤率18%（附分配結果）

【08︰20】稻草熊娛樂  （02125） 每股5.88元定價，超額認購402.54倍，一手中籤率6%。

【新股IPO】稻草熊娛樂2125共31萬人認購　超額認購402倍一手中籤率6% （附分配結果）

【07︰50】醫渡科技  （02158） 每股26.3元定價，超額認購1632.84倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】醫渡科技2158共117萬人認購　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.52元，跌0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報608.11元，升12.11元或2%。

【07︰30】美股窄幅上落，市場觀望國會對總統特朗普彈劾進展，道指收報31060點，跌8點；標指收報3809點，升8點；納指收報13128點，升56點。

港股ADR收報28329點，升94點或0.3%。恒指夜期收市升66點，收報28302點，高水66點。

道指跌8點港股ADR升94點　紐約期油跌0.6%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒指夜期 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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