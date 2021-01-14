【港股市況】恒指黑期升52點　道指期貨升71點（不斷更新）

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【配股潮】保利協鑫折讓12.2%配股 籌42.12億元
美股窄幅上落，道指跌8點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開94點，恒指料開報28329點。滙豐 （00005） ADR折合報42.52元，跌0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報608.11元，升12.11元或2%。
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即市走勢：
【08︰54】恒指黑期升52點，報28333點，道指期貨升71點，報31030點。
【08︰45】保利協鑫 （03800） 配售39.68億股，配售價每股1.08元，較上日收市價1.23元折讓約12.2%，籌集42.12億元。
【08︰35】榮萬家服務 （02146） 每股13.46元定價，超額認購5.62倍，一手中籤率18%。
【新股IPO】榮萬家服務2146超額認購5.6倍 一手中籤率18%（附分配結果）
【08︰20】稻草熊娛樂 （02125） 每股5.88元定價，超額認購402.54倍，一手中籤率6%。
【新股IPO】稻草熊娛樂2125共31萬人認購 超額認購402倍一手中籤率6% （附分配結果）
【07︰50】醫渡科技 （02158） 每股26.3元定價，超額認購1632.84倍，一手中籤率20%。
【新股IPO】醫渡科技2158共117萬人認購 超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.52元，跌0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報608.11元，升12.11元或2%。
【07︰30】美股窄幅上落，市場觀望國會對總統特朗普彈劾進展，道指收報31060點，跌8點；標指收報3809點，升8點；納指收報13128點，升56點。
港股ADR收報28329點，升94點或0.3%。恒指夜期收市升66點，收報28302點，高水66點。
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責任編輯︰梁浩碩