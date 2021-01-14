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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】阿里巴巴、騰訊、美團齊升5%　夜期升32點越28500關（不斷更新）

股市 19:39 2021/01/14

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港股市況不斷更新

華府據報擱置將阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 納入投資黑名單，刺激ATM（阿里巴巴、騰訊、美團 （03690） ）三股大漲，連帶恒指亦見強勢，今日再升逾200點，收報28497點。假若外圍氣氛持續正面，恒指料能進一步企穩28000點大關。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【李小加動向】李小加談中美角力　「不應假設生活會變得容易」

【港區國安法】香港寬頻按國安法停止連入「香港編年史」

即市走勢：

【19︰39】夜期升32點。

【18︰08】羅兵咸永道：港府赤字3310億元　籲增個人免稅額、優化供樓扣稅

【18︰07】夜期升30點。

【17︰39】恒指夜期報28504點，升28點，高水7點。

【16︰10】恒指收報28496點，升261點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊升5%；中芯國際 （00981） 升逾7%。

【16︰00】恒指U盤前升273點，報28508點。

【15︰42】港股尾市升約230點，報28467點。

【15︰21】騰訊 （00700） 升半成，高見627元。

【15︰00】內地股市下跌，上證跌0.9%；深證跌1.9%；創業板指跌1.3%。

【14︰50】UNIQLO母企迅銷集團首季盈利跌0.75%　中台等大中華業務溢利增

【14︰45】港股再轉升近200點，報28431點。

【14︰26】大市升幅收窄至約130點，報28369點。

【14︰17】醫渡科技2158再有場外暗盤　曾升逾1.2倍、一手帳面賺3340元

【14︰13】中芯國際 （00981） 升7%，高見28.2元。

【14︰06】安踏績佳 大和調高目標價兩成惟降評級

【13︰58】阿里巴巴 （09988） 升至半成，高見235元。

【13︰49】大市升200點，恒生指數升208點，報28444點。

【13︰39】富智康 （02038） 升幅擴大至18%，高見1.47元。

【13︰32】內險股向下，國壽 （02628） 、平保 （02318） 、財險 （02328） 跌逾2%；太保 （02601） 跌3%。

【13︰25】友邦 （01299） 跌逾2%，報99.45元，回落至100元水平以下。

【13︰21】港股最新升約百點，恒指升102點，報28338點。

【13︰10】三大中資電訊股上升，中移動 （00941） 升4%；聯通 （00762） 升近3%；中電信 （00728） 升近半成。

【13︰08】中海油 （00883） 升幅擴大至逾6%，高見8.2元。標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices LLC）稱，將在指數中剔除中海油ADR和中國海油H股證券。

【美國制裁】標普道瓊指數將剔除中海油　2月1日或之前生效

【13︰03】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至逾18%，高見1.49元。

【13︰01】港股午後初段升近150點，報28383點。

【石Sir午市閒談－講盈富基金買賣策略】

【13︰00】稻草熊2125追揸沽攻略 券商料至少三成升幅

【12︰30】網上車市1490追揸沽攻略 券商料至少五成升幅

【12︰00】恒生指數半日升139點，報28375點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾4%；美團 （03690） 、中海。 （00883） 、中芯國際 （00981） 升半成。

【11︰43】港股中午收市前升約155點，恒指報28391點。

【11︰42】中海油 （00883） 升幅擴大至半成，高見8.15元。

【11︰30】內地股市半日偏軟，上證跌近0.3%；深證跌0.8%；創業板指跌近0.4%。

【11︰15】SaaS板塊爆發 有贊微盟升近一成破頂

【11︰10】醫渡科技2158追揸沽攻略 投資料約有一倍升幅

【11︰00】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 最新分別升4%。

【10︰58】中芯國際 （00981） 升半成，高見27.5元。

【10︰57】港股最新升約105點，報28343點。

【10︰53】港視 （01137） 續升逾2%，破頂高見14.88元。

【10︰50】中車 （01766） 升勢未止，股價今早升逾8%，高見4.13元。

【10︰41】友邦 （01299） 逆市跌1.5%，於100元水平爭持。

【10︰35】大市最新升約50點，報28286點。

【10︰17】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見313元。

【10︰17】中移動 （00941） 升近3%；聯通 （00762） 升逾2%。

【盈富基金2800】道富環球極速轉軚：盈富基金明起恢復投資受制裁股份　Webb：會否再轉軚拭目以待（第二版）

【盈富基金2800】盈富基金恢復投資受制裁股　拆解道富環球極速轉軚關鍵

【10︰12】渣打 （02888） 跌逾1%。英國金融時報報道，渣打正在尋找行政總裁溫拓思（Bill Winters）的接任人選。

金融時報：渣打正尋找CEO接班人 投行業務主管成大熱

【10︰11】小米 （01810） 轉跌近2%，低見32.35元。

【10︰08】車股普遍向下，比亞迪 （01211） 跌逾3%；長汽 （02333） 亦跌逾3%；五菱汽車 （00305） 跌逾7%；恒大汽車 （00708） 跌1%。

【10︰06】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾4%，高見625.5元。

【09︰59】港股最新升117點，報28352點。

【09︰57】手機孖寶逆市向下，舜宇 （02382） 跌逾2%；瑞聲 （02018） 跌逾1%。

【09︰52】美團 （03690） 升幅擴至4%，高見308.6元。

【09︰48】安踏 （02020） 升逾3%。安踏旗下安踏品牌產品第四季零售金額（按零售價值計算），按年錄得低單位數增長。

安踏旗下FILA品牌第四季零售額增長25%至30% 自家品牌僅錄得低單位數的增長

【09︰45】港股早段升幅收窄至約75點，報28311點。

【09︰43】聯想 （00992） 今日回吐逾2%，低見8.41元。

【09︰39】保利協鑫 （03800） 升逾13%，保利協鑫折讓12.2%配股籌42.12億元。

【09︰38】吉利 （00175） 升逾3%。吉利母企吉利控股集團與富士康簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定制顧問服務。

【電動車】富士康吉利合資組汽車代工企業 富智康急升18%（第二版）

【09︰35】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 早段升3%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升逾1%。

【09︰20】恒指開報28408點，升172點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；中移動 （00941） 升1%。

【美國制裁】華府據報擱置將阿里騰訊納入投資黑名單　惟將新增9間中資企業

【09︰14】即月期指開報28397點，升161點。

【08︰54】恒指黑期升52點，報28333點，道指期貨升71點，報31030點。

【08︰45】保利協鑫  （03800） 配售39.68億股，配售價每股1.08元，較上日收市價1.23元折讓約12.2%，籌集42.12億元。

【配股潮】保利協鑫折讓12.2%配股　籌42.12億元

【08︰35】榮萬家服務  （02146） 每股13.46元定價，超額認購5.62倍，一手中籤率18%。

【新股IPO】榮萬家服務2146超額認購5.6倍　一手中籤率18%（附分配結果）

【08︰20】稻草熊娛樂  （02125） 每股5.88元定價，超額認購402.54倍，一手中籤率6%。

【新股IPO】稻草熊娛樂2125共31萬人認購　超額認購402倍一手中籤率6% （附分配結果）

【07︰50】醫渡科技  （02158） 每股26.3元定價，超額認購1632.84倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】醫渡科技2158共117萬人認購　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.52元，跌0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報608.11元，升12.11元或2%。

【07︰30】美股窄幅上落，市場觀望國會對總統特朗普彈劾進展，道指收報31060點，跌8點；標指收報3809點，升8點；納指收報13128點，升56點。

港股ADR收報28329點，升94點或0.3%。恒指夜期收市升66點，收報28302點，高水66點。

道指跌8點港股ADR升94點　紐約期油跌0.6%

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責任編輯︰梁浩碩

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