【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）

▲ 【新股IPO】醫渡科技2158共117萬人認購 超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）

醫渡科技 （02158） 公布招股結果，經營「醫渡雲」的醫渡科技以每股26.3元定價，集資淨額39億元，醫渡科技一手中籤率20%，抽200手（20,000股）始穩中一手。醫渡科技IPO認購人數達117萬人、凍資6723億元，不單超越農夫山泉 （09633） 去年70萬人認購，更超越2006年內銀新股熱潮的工行 （01398） 、中行 （03988） 90多萬人認購的紀錄。

醫渡科技IPO認購人數僅次於去年招股的螞蟻集團，螞蟻集團一度引155萬人認購，但最終未能成功上市。

相關公告，可見【分配結果】

醫渡科技配發結果及招詳情

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醫渡科技機構暗盤漲154%，詳情請看【下一頁】

醫渡科技不單於香港公開發售部分共錄得117.4萬人認購，認購金額凍資6723億元，相當於認購1632.84倍；國際發售部分超購約32.4倍。

集團表示，上市前融資大部分所得款項用業務發展和營運及其他一般營運資金用途。集團於去年底完成3000萬美元（約2.34億港元）C++投資協議，投資後估值約為21.3億美元（166.1億港元）。

醫渡科技於1月15日掛牌。

【新股IPO】醫渡科技2158周四招股 一手入場費2657元、騰訊有份投資

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責任編輯︰梁浩碩