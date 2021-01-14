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【新股IPO】醫渡科技2158共117萬人認購　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）

新股IPO 07:43 2021/01/14

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【新股IPO】醫渡科技2158共117萬人認購　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）

醫渡科技 （02158） 公布招股結果，經營「醫渡雲」的醫渡科技以每股26.3元定價，集資淨額39億元，醫渡科技一手中籤率20%，抽200手（20,000股）始穩中一手。【分配結果】

醫渡科技配發結果及招詳情

    點擊圖片放大
    +6
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醫渡科技機構暗盤漲154%，詳情請看【下一頁】

醫渡科技於香港公開發售部分共錄得117.4萬人認購，超額認購1632.84倍；國際發售部分超購約32.4倍。

集團表示，上市前融資大部分所得款項用業務發展和營運及其他一般營運資金用途。集團於去年底完成3000萬美元（約2.34億港元）C++投資協議，投資後估值約為21.3億美元（166.1億港元）。

醫渡科技於1月15日掛牌。

【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資

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責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 醫渡科技（02158）

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【新股IPO】稻草熊娛樂2125共31萬人認購　超額認購402倍一手中籤率6% （附分配結果）

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