道指跌8點港股ADR升94點　紐約期油跌0.6%

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【開市9點半】金管局批盈富基金管理人造成「不必要混亂」 拆解恢復買受制裁股關鍵
道指跌8點
美股窄幅上落，市場觀望國會對總統特朗普彈劾進展，道指收報31060點，跌8點；標指收報3809點，升8點；納指收報13128點，升56點。
港股ADR升94點
港股ADR收報28329點，升94點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報42.52元，跌0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報608.11元，升12.11元或2%。恒指夜期收市升66點，收報28302點，高水66點。
紐約期油跌0.6%
市場憂慮新冠肺炎疫情加劇影響需求，油價下跌，紐約期油收報52.91美元，跌0.30美元或0.6%。布蘭特期油收報56.06美元，跌0.52美元或0.9%。
美滙指數升近0.3%
美元向上，市場憧憬美國推出更多刺激經濟措施，美滙指數升近0.3%，報90.33。歐元兌美元報1.2157；美元兌日圓報103.87。
美國十年期債息報1.08厘。
紐約期金升近0.6%
市場憧憬拜登大放水，金價向上，紐約期金收報1854.9美元，升10.7美元或近0.6%。現貨金於1848美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情