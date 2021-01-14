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【國會暴亂】美眾院逾半票數通過 以煽動叛亂彈劾特朗普

股市 05:22 2021/01/14

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美國國會眾議院周三就彈劾總統特朗普的議案展開表決，結果以逾半票數獲得通過，以煽動叛亂彈劾特朗普，使他成為美國史上首位被兩度彈劾的總統。

眾議院以232票贊成、197票反對、4票棄權通過彈劾決議案。至少有9名共和黨議員在表決前表態支持彈劾。

議案會轉交共和黨佔多數的參議院，不過，參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表明，參議院不會在候任總統拜登就職之前重新開會進行彈劾聆訊，意味特朗普不會在任期完結前被罷免。

另外，民主黨籍眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)在辯論彈劾決議案時表示，特朗普必須即時離職，因為他煽動暴亂，對美國民主制度帶來即時危險。副總統彭斯則表態指，不會引用《憲法》第25條修正案要求特朗普提前下台。

此外，路透報道，社交媒體Facebook (fb)發現更多跡象，顯示特朗普支持者計劃在拜登本月20日就任總統當天，展開暴力攻擊行動。fb發言人表示，已經向執法單位滙報有關情況。

聯邦調查局(FBI)周二警告，拜登就職禮前後，可能有手持武器的示威者，在首都華盛頓及全美50個州首府參與活動。

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責任編輯：柯志宏

特朗普 麥康奈爾 拜登 佩洛西 美國 罷免 彈劾 美國國會 美國共和黨 美國民主黨

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