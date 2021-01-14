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儲局官員：美通脹正上升 討論縮減寬鬆為時過早

股市 02:39 2021/01/14

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布拉德認為，即使美國通脹上升，儲局也不會採取先發制人的緊縮政策。（法新社資料圖片）

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）周三表示，所有迹象都表明美國通脹率正在上升。盡管美國經濟可能在今年晚些時候復甦，但現在討論聯儲局何時採取措施縮減寬鬆政策為時過早。

布拉德在接受訪問時表示，貨幣供應量爆炸性增長，財政赤字超出預期，經濟熱點可能已經來臨或指日可待。

布拉德稱，隨著疫苗首先為老年人和其他弱勢人群接種，新冠每日死亡人數（現在可能接近高峰）將會下降。他說，隨著人們對風險的擔憂逐漸減少，人們將看到這將對經濟產生重大影響。

布拉德認為，不會有疫情警報完全解除的一天，他認為將要發生的是新冠病毒的致命性將降低。

布拉德表示，勞動力市場在完全恢復之前還有很長的路要走。即使通脹上升，儲局也不會採取先發制人的緊縮政策。過去十年來，通脹一直未能達到局方2%的目標，聯儲局已承諾在一段時間內允許通脹超過2%。

自去年3月以來，美聯儲一直將利率維持在接近零水平，並表示將維持利率在該水平數年。儲局將繼續以目前每月1200億美元的速度購買美國國債和抵押支持證券，直至看到充分實現全面就業和價格穩定目標的進一步進展。

儲局官員：美國經濟可能在2021年下半年強勁復甦

責任編輯：李勝君


 

疫苗 就業 疫情 經濟 通脹 國債 美國聯儲局

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