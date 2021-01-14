  • 16°C
香港時間 : 2021114日 (四) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】大公司人工2.2萬 VS 細公司2.8萬？ 網民意見兩極惹熱議 最終一個因素成關鍵

理財智慧 19:15 2021/01/14

分享：

打工仔搵工，無非追求薪高糧準，人工高低往往是考慮因素。最近有網民在討論區發帖，表示有2份工的OFFER，一份是大公司月薪2.2萬，另一份是細公司但人工有2.8萬元，不知如何選擇，結果網民意見兩極，惹來熱烈討論。

該網民以「選擇題 22k 大公司定28k 細公司」為題發帖，指自己最近收到2份工作OFFER：1. 大公司，每月人工2.2萬元，輕鬆5天工作，工作做慣做熟，忙起來有需要OT，但會有補水；2. 細公司，每月人工2.8萬元，返5日半，整個部門只得幾個人，會做多左嘢，但可以學到不同。兩個OFFER不知點揀。

網民看法分為兩極，主張選擇大公司的表示：「拎住細公司嘅經驗去大公司又會睇低你，一樣壓返你價」、「一定係大公司, 做一年半載再轉去其他大公司升職加薪。 細公司比個Director、VP你做，出面啲大公司都當你係small potato冇前途」、「正如讀書做精英學校第尾，都好過band3學校考第一」。

【延伸閱讀】薪酬調查：政府最新統計 第三季港人平均薪金升2％ 8大行業平均月薪係幾多？按【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

主張細公司但人工高的表示：「揀28K，做半年轉工，叫價能力起跑線已經係你22k的20%以上」、「細公司學做事，大公司學做人，畢業生一定係入細公司」、「我會選擇28k細公司， 攞住呢份人工半年後慢慢搵工， 搵5天工作＆加人工」

不過，更多網民睇重的一個因素，反而落在「5天 VS 5.5天工作」這個條件上，認為寧可人工低一點，都要選擇返5天的工作。

  • 「返5.5天同6天有甚麼分別？」
  • 「5.5即係你星期五人人relax，你仲要第二朝爬起身喎！」
  • 「其實2份人工唔係差好遠，當你返過5日工就唔會想再返5.5」
  • 「梗係5日啦，仲有補水, 絕種工咁滯」

其他網民回應：

三十幾樓下就細，三十幾樓上就大

細公司乜都你做其實有好有唔好，表面好似學好多野，唔好係你可能學好多野都唔岩大公司用。細公司好多嘢唔駛跟規矩，做得到就得，到頭來你嘅經驗幫唔到你跳出嚟叫高啲人工

揀大公司唔駛諗，唔到絕望都唔好諗住入細公司。過來人話你知，完全係兩回事黎，對你日後career path都係。入左細公司只會令你蒙上污點，唔好諗住學到咩多啲嘢，返工唔係諗住學嘢，你老細都唔係諗住你黎學嘢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

下一篇文章

【大行報告】摩通升藥明生物目標價至120元　預期今年保持強勁增長勢頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好
【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好
【地鐵沿綫】日出康城LP10價單登場　折實呎價13,888起　南豐：十分心動價
【地鐵沿綫】日出康城LP10價單登場　折實呎價13,888起　南豐：十分心動價
鑽石山新公屋改綠置居發售　鄰近地鐵站供2112個單位
鑽石山新公屋改綠置居發售　鄰近地鐵站供2112個單位