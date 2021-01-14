【職場熱話】大公司人工2.2萬 VS 細公司2.8萬？ 網民意見兩極惹熱議 最終一個因素成關鍵

打工仔搵工，無非追求薪高糧準，人工高低往往是考慮因素。最近有網民在討論區發帖，表示有2份工的OFFER，一份是大公司月薪2.2萬，另一份是細公司但人工有2.8萬元，不知如何選擇，結果網民意見兩極，惹來熱烈討論。

該網民以「選擇題 22k 大公司定28k 細公司」為題發帖，指自己最近收到2份工作OFFER：1. 大公司，每月人工2.2萬元，輕鬆5天工作，工作做慣做熟，忙起來有需要OT，但會有補水；2. 細公司，每月人工2.8萬元，返5日半，整個部門只得幾個人，會做多左嘢，但可以學到不同。兩個OFFER不知點揀。

網民看法分為兩極，主張選擇大公司的表示：「拎住細公司嘅經驗去大公司又會睇低你，一樣壓返你價」、「一定係大公司, 做一年半載再轉去其他大公司升職加薪。 細公司比個Director、VP你做，出面啲大公司都當你係small potato冇前途」、「正如讀書做精英學校第尾，都好過band3學校考第一」。

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主張細公司但人工高的表示：「揀28K，做半年轉工，叫價能力起跑線已經係你22k的20%以上」、「細公司學做事，大公司學做人，畢業生一定係入細公司」、「我會選擇28k細公司， 攞住呢份人工半年後慢慢搵工， 搵5天工作＆加人工」

不過，更多網民睇重的一個因素，反而落在「5天 VS 5.5天工作」這個條件上，認為寧可人工低一點，都要選擇返5天的工作。

「返5.5天同6天有甚麼分別？」

「5.5即係你星期五人人relax，你仲要第二朝爬起身喎！」

「其實2份人工唔係差好遠，當你返過5日工就唔會想再返5.5」

「梗係5日啦，仲有補水, 絕種工咁滯」

其他網民回應：

三十幾樓下就細，三十幾樓上就大

細公司乜都你做其實有好有唔好，表面好似學好多野，唔好係你可能學好多野都唔岩大公司用。細公司好多嘢唔駛跟規矩，做得到就得，到頭來你嘅經驗幫唔到你跳出嚟叫高啲人工

揀大公司唔駛諗，唔到絕望都唔好諗住入細公司。過來人話你知，完全係兩回事黎，對你日後career path都係。入左細公司只會令你蒙上污點，唔好諗住學到咩多啲嘢，返工唔係諗住學嘢，你老細都唔係諗住你黎學嘢

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記者：李兆明