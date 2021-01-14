【開市9點半】金管局批盈富基金管理人造成「不必要混亂」　拆解恢復買受制裁股關鍵

（1）盈富基金 （02800） 風波持續發酵，盈富基金管理人美資道富環球投資管理亞洲極速轉軚，指盈富基金今日起重新投資受美國制裁的股份。為何盈富基金管理人道富環球能在短短3日內極速轉軚？箇中最大原因，原來與道富環球是否「美國人」有關。

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【盈富基金2800】盈富基金恢復投資受制裁股 拆解道富環球極速轉軚關鍵

（2）道富環球轉軚後，金管局發言人回應指，盈富基金早前不投資受制裁股份之舉雖未有對投資者造成實質影響，但已令市場產生不必要混亂。

【盈富基金2800】道富環球極速轉軚：盈富基金明起恢復投資受制裁股份 金管局： 對市場造成不必要混亂（第二版）

（3）在短短不足兩周時間，內地新上市45隻陸股通基金，規模達1422億元人民幣，以一般陸股通基金股票倉最多一半持港股計算，買貨潛力達711億元人民幣。

【資金流向】什麼錢湧港？北水基金兩周新增45隻 規模逾千億 建倉期港股有望續吸資

（4）人民幣連升逾半年後，近期在高位整固，在岸價兌美元一度再挑戰紅綫，逼近6.45的心理大關。專家雖普遍仍看好人民幣短中長遠前景，但相信升幅已過急，短期內或於6.4見頂。

【人民幣滙價】人民幣挑戰6.45紅綫 專家料短期6.4見頂

（5）電動車股成今年市場焦點，百度（美：BIDU）宣布夥拍吉利 （00175） 母企生產電動車後，有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood即再度加倉百度。

【Ark Invest】女股神Cathie Wood睇好百度 連續6日加倉

（6）電動車股熱炒，瑞銀中國汽車行業分析師鞏旻認為，進入電動車時代，內地汽車自主品牌或迎來機遇，以最快、最新的技術縮窄與外國品牌的差距。

【電動車】瑞銀：傳統車企與互聯網企業合作 憂淪為代工角色削薄利潤空間

（7）政府將於明年開始增加法定假日（俗稱勞工假）數目，目標是由現時的12天增至17天，與公眾假期日數（俗稱銀行假）看齊。

【勞工假】政府明年先增佛誕為法定假日 每兩年加1日假與銀行假看齊

（8）食物及衛生局長陳肇始在立法會表示，政府要規管市民在家中進行跨家庭聚會，在執法上有困難，當局正在研究商場是否要提早關門，並呼籲市民自律及遵從社交距離措施。

【香港疫情】陳肇始：正研究商場是否要提早關門 正與科興聯絡以取得疫苗有效數據

（9）日本城母企國際家居零售 （01373） 截至10月底止半年，利潤增長2.5倍，撇除政府補貼及租金減免，利瀾也有約60%的增長。

【日本城母企】國際家居零售：今年會加薪及派花紅 續增聘人手

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。