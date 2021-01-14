【新冠肺炎】美國單日逾4300人死　入境旅客須提供陰性報告

儘管美國已開始新冠疫苗的接種計劃，但新冠疫情在當地依然十分嚴峻，周二（12日）全美供錄得4320宗死亡個案，為疫情以來的新高。

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專家形容數字並不讓人意外，去年12月美國經歷了感恩節、聖誕節及新年等假期，依然還有部分人無視防疫措施進行社交活動，預計疫情要待今年夏天後才有回落趨勢。截至周二，全美新增21.5萬宗確診個案，令總確診人數達到2200萬人，為全世界確診數字最多的國家。

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針對日益嚴重的疫情，美國疾病管制與預防中心 （CDC）宣布自1月26日起，所有經國際航班入境美國的旅客必須持有最近的陰性檢測報告。即便如此，CDC還是沒有強制抵美旅客進行隔離，而是建議他們在住所自我隔離5-7天。

CDC總監雷德菲爾德（Robert Redfield）認為檢測不一定能夠排除所有確診個案，但當旅客做齊自我隔離、佩戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫措施，將令情況有所改善。

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