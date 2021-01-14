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【2021飲食趨勢】戶戶送料港人繼續探索亞洲美食　彌補無法去旅行

商業 08:30 2021/01/14

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戶戶送預計旅遊限制仍會持續下，消費者今年或會繼續探索各式亞洲美食，彌補無法旅行的缺失。（戶戶送提供圖片）

疫情打擊本港餐飲業，展望2021年的餐飲及外賣行業趨勢，戶戶送一項調查發現，逾45%受訪者於去年內發掘未曾光顧的日本餐廳、36%偏愛韓國料理、22%選擇嘗試泰國餐廳的新菜式，預計旅遊限制仍會持續下，消費者今年或會繼續探索各式亞洲美食，彌補無法旅行的缺失。

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戶戶送於去年11月底，訪問了1,003位香港市民的飲食習慣，結果發現，超過半數受訪者表示，計劃在2021年選擇燕麥和其他堅果類產品，48%表示他們會於新一年嘗試更多植物肉產品。

根據去年的趨勢，戶戶送預測港人將繼續於2021年發掘各種打卡美食，25%受訪者期望2021年會出現更多加入大麻二酚的食品，另有48%受訪者希望泡菜等發酵食品的熱潮，將繼續在新一年盛行。

除了健康的替代食品，調查亦發現，網上外賣平台對市民的日常生活越來越重要，29%受訪者選擇外賣是因為他們難以在家烹調心儀的菜式，27%則希望於疫情期間透過光顧外賣來支持喜歡的餐廳，另有超過24%受訪者因為不想洗碗而訂購外賣。

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責任編輯：朱悅瀅

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