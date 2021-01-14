【情人節Staycation】Klook得獎酒店優惠低至2折　四季酒店人均1,015元起

▲ Klook即日至1月16日，推出「Klook Staycation大獎快閃」優惠，精選得獎酒店優惠低至2折。（Klook網站圖片）

Klook即日至1月16日，推出「Klook Staycation大獎快閃」優惠，精選得獎酒店優惠低至2折，部份優惠可於情人節及新年預訂，可與另一半於酒店渡過甜蜜情人節。

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情人節當天也可預訂的酒店包括香港四季酒店，即日至2月28日，餐飲住宿優惠低至2,030元起，人均1,015元起，入住豪華山景或海景客房，兼享用雙人早餐及品嚐美酒與芝士。香港東隅酒店即日至3月31日亦有優惠，免費雙重升級至海景客房連早餐，兼免費延遲退房時間至下午2時，只需977元起，人均489元起。

其他酒店優惠包括香港港麗酒店海景住宿度假優惠，連雙人早餐、午餐、下午茶及雞尾酒，低至2,400元起，人均1,200元，入住日期為即日至2月13日。香港美利酒店悠閒住宿度假優惠，連升級客房、早餐、下午茶等低至2,077元起，人均1,039元，入住日期為2月1日至3月31日（2月14日除外）。

Klook早前舉辦《Klook Staycation 大獎2020》，得獎名單如下：

1. 「Klook 專業之選大獎」：（排名不分先後）

香港文華東方酒店

香港四季酒店

香港港麗酒店

2. 「最佳奢華酒店大獎」：奕居

3.「最佳親子酒店大獎」：香港愉景灣酒店

4. 「最佳服務酒店大獎」：香港海洋公園萬豪酒店

5. 「最佳設計酒店大獎」：香港美利酒店

6. 「最佳浪漫酒店大獎」：香港東隅酒店

7. 「最佳嶄新酒店大獎」：香港瑰麗酒店

8. 「最佳特色主題酒店大獎」：香港迪士尼樂園酒店

9. 「我最喜愛酒店大獎」：香港四季酒店

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責任編輯：朱悅瀅

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