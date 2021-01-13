【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作

▲ Signal Telegram較穩陣？ 網絡保安專家：相對安全具前瞻性

通訊程式的遷移潮持續發酵，全球不少用戶紛紛改用Telegram、Signal等即時通訊軟件。網絡資訊保安方案廠商趨勢科技，其香港澳門區顧問總監李浩然接受本報查詢，他表示較早前亦已開始使用Signal與親友通訊。他分析，事件導火線雖然是WhatsApp改動私隱政策，但深層原因是以前WhatsApp的保安程度較高、用法較簡單而受用戶歡迎，但當用戶赫然發現該平台亦有私隠風險，加上網絡用戶近年已對Facebook個人資料管理政策有意見，導致今次的反彈。「其他平台只需很小量的個人數據便可運作，為何你卻要取用這麼多？」

網絡通訊應用繁多，但今次卻是Signal、Telegram等跑出，他認為主因是網民對私隠、保安要求增高。他舉例，Signal為開放源碼程式，透明度較高，亦留意到有其他保安團隊研究指出，Signal的防衛程度明顯較同類軟件為佳。「無人能夠保證未來發展，但至少現階段Signal在保安科技上是成熟，具前瞻性的。」

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李浩然預計，今次浪潮捲起後，相信有用戶不再「返轉頭」，惟預計未來用戶「多Apps」並用的情況會很普遍，亦會有一定數量的企業客戶最終決定選用Facebook的服務與顧客互動，因而留在WhatsApp，亦相信不少用戶仍會繼續在WhatsApp進行公事上的溝通。

緊記安裝查閱索取權限 並調節所需保安水平

從網絡保安角度上看，他認為轉換使用Signal等其他通訊軟件並不會有太大風險，惟在選用任何一個社交平台前，用戶都應先查閱該應用所要求的權限，權衡相關風險才安裝。而且，安裝軟件後，亦應留意它會否取用手機的其他權限，並且要了解它在保安上的選項，按個人需要設定保安水平，例如開啟PIN碼鎖，因預設模式不一定是最安全的選項。

另外，個人私隱專員鍾麗玲昨（13日）表示，對事件強烈關注，並已去信WhatsApp總公司。她認為，現階段未見涉及違反私隱條例，惟近日相關公司已作出澄清，但仍有不清晰的地方，呼籲作進一步解釋。而WhatsApp則回應指，本周一直與香港個人私隱專員公署保持聯絡與溝通，強調是次政策更新將不會影響用戶與親朋好友之間訊息的隱私。

記者：周俊霖