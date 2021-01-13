CNN播國會衝突收視創新高 料拜登執政期間收視下跌

據《彭博》報導，美國有線電視新聞網（CNN）於6日特朗普的支持者闖入美國國會的報導，創下歷史性最高收視。超過522萬人收看於當日轉台看CNN，收看特朗普支持者如何闖入國會大樓，以及跟警方衝突，期間警方發放催淚彈及閃光彈。直播時收看人數更高達180萬人收看，比報導總統大選點票時更多。

CNN當日收視高於其他電視台包括霍士（Fox）、MSNBC等，而觀眾中以25至54歲的年齡層亦最多，這正是廣告商最想吸引的一群。而CNN現場報導的主播Jake Tapper形容當日情況是：「我們在這裡目睹的是一種絕對可恥，令人作嘔的情況。」（It’s an absolutely shameful, disgusting situation that we’re witnessing here.）

有評論指，CNN是次破紀錄收視的報導，或許成為日後如何製作吸引高收視的例證，許多人認為，拜登上場，電視新聞收視將會下跌。

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責任編輯：鄭靜珊