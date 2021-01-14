【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」

距離農曆新年仍有約一個月時間，最近不少買家加快入市步伐，樓價600萬元以下、「Lump Sum」（入場價金額）較細的上車盤，也成買家爭入市的目標。最近旺角別樹華軒一個1房單位，剛減價6%，以545萬元沽出，代理指該盤仍有樓價5百餘萬元的放盤選擇。

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利嘉閣地產高級分區經理余卓鋒透露，旺角別樹華軒高層D室的二手日前錄得成交個案，單位實用面積約267平方呎，屬一房間隔，外望城市山景。單位原叫價580萬元，經議價後減價35萬元或約6%，至近日以545萬元成功沽出，折合實用面積呎價約20,412元。

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據悉，業主於2003年10月，以約149萬元購入上述單位，持貨多年，現轉手帳面獲利約396萬元，物業升值約2.7倍。

余卓鋒補充，上述為別樹華軒本月首宗二手成交個案，屋苑現時約有14個放盤提供，最低入場價由550萬元起。

位於太子道西157號的別樹華軒，為單幢物業，於2003年7月入伙，設有171個單位，發展商為新世界（00017）及泛海集團，物業最大賣點是位於鬧市，前往港鐵太子站只需約1分鐘左右時間，交通十分便利，也鄰近購物商場如始創中心、聯合廣場等。

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記者：陳詠妍