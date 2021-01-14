【吉利汽車】吉利：一發力超越新勢力很容易　SEA首款電動車Zero甚麼樣子？（圖集）

▲ 【吉利汽車】吉利CEO：一發力超越新勢力很容易 電動車Zero甚麼樣子？

吉利汽車 （00175） 去年至今股價累升1.15倍，但相對中資電動車概念股的倍數升幅，吉利汽車仍見落後。吉利今年初大舉在電動車發展出招，母企先後公布與百度、富士康在電動車和代工生產合作，並落力向券商交代電動車SEA模組化架構。吉利汽車行政總裁桂生悅接受本報獨家專訪稱，合資品牌「領克」年底推出全新電動車「Zero Concept」，能快速超越中國電動車新勢力。

其他新勢力一年賣幾萬台車，領克Zero要超越很容易。我們這些公司一旦發力，一定快過他們（新勢力）達到盈利。

模組化架構開發汽車成為內地車企發展主軸，加快研發、生產程序。吉利去年9月發布，將電動車開發架構定名為「SEA浩瀚智能進化體驗架構」，並發布領克品牌電動概念車款Zero，續航力達700公里，更勝Tesla Model 3。吉利料Zero今年發售，花旗預計價格較Model 3低一成至兩成，可成Tesla真正挑戰。

【訪問全文】吉利：年內推電動車Zero 銷售目標含金量高，可見【下一頁】

吉利股價破頂 創辦人李書福又坐什麼座駕？可見【下一頁】

圖看Zero Concept圖集，外型似足歐洲車？

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車企鬧「芯片荒」 吉利料銷售仍達標，可見【下一頁】

吉利近年在電動車發展未算理想，品牌「幾何」未能突圍而出，去年新能源汽車銷售不升復跌。

桂生悅稱，Zero 是SEA架構第一款車，有信心SEA架構達到汽車行業「新四化（電動化、智能化、網聯化和共享化）」標準，而有具有英特爾自動駕駛芯片公司Mobileye、百度Apollo的合作成果。

據吉利去年在車展公布，Zero 超過700公里NEDC續航，及具有20萬公里無衰減電池，使用400千瓦超級電四驅，0至100公里時速加速時間少於4秒，在自動駕駛輔助系統，使用兩個Mobileye最新的系統集成晶片。

近期投行給予吉利的目標價

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記者：麥德銘