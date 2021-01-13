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【新股IPO】傳容聯雲通訊計劃最快上半年上市 集資最多5億美元

股樓投資 21:57 2021/01/13

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外電引述消息人士指，中國雲通訊公司容聯雲通訊正計劃上市，集資最多5億美元；公司現正與花旗及高盛合作，料最快今年上半年在香港或美國上市，暫時仍未有最終定案。

中概股陸續來 唯品會、歡聚傳有意來港第二上市　集資合計近300億元，想知詳情請按：【下一頁】

容聯雲通訊為專業的智能通訊雲服務商，總部位於北京，在上海、廣州、深圳、武漢、成都、杭州、貴陽、東京等地設有分支機構，客戶包括中國銀行、招商證券、中國平安和上海證交所等；目前擁有員工超過1,000人。擁有專利申請數十項、軟著數百件，通過軟件CMMI5認證。

延伸閱讀：部份盛傳短期將回流港股第二上市中概股

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去年11月，容聯完成1.25億美元F輪融資，由中國國有資本風險投資基金領投，新東方產業基金、未來資產、藍藤資本等投資方共同參與。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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