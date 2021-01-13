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【Ark Invest】女股神Cathie Wood睇好百度　連續6日加倉

股市 21:07 2021/01/13

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ARK旗下三大基金ARKK、ARKQ及ARKW於周一（11日）買入近4萬股百度股票，為今年以來連續6個交易日增持百度。

電動車想像空間無限，多間互聯網企業紛進軍造車領域，在百度（美：BIDU）宣布夥拍吉利 （00175） 母企生產電動車，有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood即再度加倉百度。ARK旗下三大基金ARKK、ARKQ及ARKW於周一（11日）買入近4萬股百度股票，為今年以來連續6個交易日增持百度。

女股神Cathie Wood旗下ARKK周二罕見走資1.37億美元，詳見【下一頁】

截止11日止，ARK旗下共有三個基金持有百度，合共有逾270萬股百度股票，市值達近6億美元。其中，旗艦基金ARKK（方舟創新 ETF）持股數約206.5萬股百度，市值約4.5億美元，權重佔2.17%，為該基金中第15大持倉股，也是頭15大中唯一的中概股。

百度與吉利母企合作生產智能車，詳見【下一頁】

至於在ARKQ（自主技術和機器人ETF），百度為第8大持倉股，持有約33.4萬股，權重佔3.31%。ARKW（下一代互聯網ETF）則有約33.2萬股，權重佔1.25%，該基金亦持有騰訊、貝殼、虎牙。

ARK旗下基金ARKK去年12月10日首次買入17萬股百度股票，及後便連續分批加倉。而百度股價近日亦一飛沖天，一個月內漲超38%，創兩年多以來新高。

相關文章：【Ark Invest】女股神Cathie Wood斥逾2億加倉騰訊、阿里　此前曾於「拆股後低位」撈底Tesla

女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機

【新股IPO】百度據報最快今年上半年來港上市　集資273億元

編輯：袁諾曦

美股 虎牙（美：HUYA） 貝殼找房（美：Beke） 百度（美：BIDU）

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