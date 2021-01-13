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【社交媒體遷移潮】獨立錄音室開設MeWe頁面成功撈新客　擬逐步減對Facebook投入

科技 21:03 2021/01/13

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錄音室專頁擬轉戰MeWe 創辦人：新平台吸年輕客潛力大

網上捲起社交平台移民潮，不少商戶亦打算在MeWe等新平台開設專頁。獨立錄音室Espresso Studio去年11月已登陸MeWe，其聯合創辦人黃卓嵐（Leo）亦負責管理該企的社交媒體，他表示，有意未來以MeWe為企業主要社交營銷平台。

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Espresso Studio去年11月已登陸MeWe（圖片來源：網絡截圖）

Leo分享，早於2019年已感到客戶對私隱關注增加，有意尋求其他有潛力的社交媒體平台，終於在去年底付費開設MeWe專頁，並於近日決定逐步加強在該平台的經營。他指出，現時每月在Facebook、Instagram等支付約2000元進行數碼推廣，未來逐步減少，但並不會立即退出Facebook，會採用兩邊經營的方法。

兩平台玩法不同　MeWe重視群組對話互動

他表示，現時其MeWe專頁經營尚屬摸索期，專頁會先以重貼過往在Facebook曾公開過的內容為主。但他觀察到，MeWe的做法與Facebook有明顯差異，MeWe互動會以聊天群組為重心，品牌可透過參與相關題目的群組對話，從而將人流帶至專頁，「曾試過在相關群組發言，推廣錄音室的服務，專頁追隨者的數目會馬上增加。」他坦言，仍要先觀察不同群組與平台運作氣氛、人流情況、以及研究如何在MeWe進行直播等功能，對經營策略未有定案。

該店的MeWe專頁至今已成功吸納十多位客戶，都來自是18至23歲的組群，較來自Facebook的客戶要年輕，「我的錄音室業務主要針對年輕人市場，在MeWe推廣的效益會較高，反觀，傳統品牌進軍MeWe就未必太有幫助。」至於通訊平台方面，Espresso Studio決定現時所採用的WhatsApp Business服務結束後，便會全面轉移以Signal與客對話，預料對客戶的影響不大。

早期可複製Facebook內容至MeWe作觀望

事實上，企業轉移至新興平台，帳面成本不高，但背後管理仍需花資源。Espresso Studio聯合創辦人黃卓嵐分享，他多管理一個MeWe專頁，在網上管理平台的時間增加約3分1，「現有平台已習慣操作，但在新平台就要逐步適應。」

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席李彥霆則評論，港企社交媒體策略普遍都未如理想，僅有少數成功的例子，「例如Instagram已流行多年，但真正懂得經營的專頁暫仍不多。」他直言，小企管理主流平台本身已頗為吃力，要認真經營一個新平台，更消耗資源。他認為，小企在開頁初期全面複製Facebook內容至MeWe，亦無不可，先觀望初步趨勢再調配資源。

記者：周俊霖

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