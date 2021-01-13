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【每日焦點】三星Exynos 2100旗艦晶片亮相　LG Rollable捲屏手機或於今年內上市

科技 21:30 2021/01/13

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三星（Samsung）發布新一代Exynos 2100旗艦晶片，藉此與對手高通新一代的Snapdragon 888晶片競爭；另外，LG就首度公開亮相名為「Rollable」的捲屏手機。

受疫情影響，今年美國消費電子展（CES）被迫轉戰綫上舉行，各大品牌近日紛紛向公眾展現旗下最新技術及產品。三星（Samsung）發布新一代Exynos 2100旗艦晶片，藉此與對手高通新一代的Snapdragon 888晶片競爭；另外，LG就首度公開亮相名為「Rollable」的捲屏手機。

Samsung日前透過綫上舉行Exynos On 2021活動，發布新一代旗艦晶片。該款晶片名為Exynos 2100，採用三星5nm EUV 製程，内置8核心 CPU、採用Mali-G78 GPU設計，大大提升AI及圖像處理效能，而其性能亦較上一代產品提升30%。目前該款晶片已進入量產階段，外界預料，將在1月14日發表的Galaxy S21系列手機中，搭載最新Exynos 2100旗艦晶片。

三星新一代Exynos 2100旗艦晶片亮相　效能較上一代提升30%

LG在稍早前舉行CES 2021新品發布會，廠方展示首款捲簾式屏幕智能手機LG Rollable，並表示產品將在今年發布，但就未有公布確切時間與更多產品細節。從僅數秒的影片當中可見，其裝置由長方形平板屏幕，以疑似電動方式緩慢縮回裝置本體，最後變成常見的長屏比例大屏幕手機。有消息指，LG Rollable的進一步消息將在3月份公佈。

【CES 2021】LG首款捲屏手機LG Rollable現身　將於今年內上市

責任編輯：施雯雯

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