【宏觀中國】「紅綫」壓不住房價？　一綫城市住宅再價量齊升

據內地報道，去年12月內地一綫城市的交投量創多年來新高，售價也有不同程度的升幅。現在看來，「房住不炒」及「三條紅綫」似乎也擋不住一綫城市的「一房難求」。

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貝殼研究院預計，2021年一線城市新房成交量增速或將穩定在5%-10%，市場均價保持增長；滬深兩地二手房價格漲幅會收窄，京廣兩地則呈現溫和上漲。

資料顯示，去年12月上海二手住宅成交達3.9萬套，成交量創4年來新高。貝殼研究院的數據又顯示，2020年一綫城市二手住宅成交量按年上升23%，創近3年新高。

事實上，一綫城市的房價都是穩中有升，好像11月上海二手住宅價格指數按月上升0.3%，按年則增長5.5%，幾乎沒有受疫情的影響，尤其一些「學位房」的售價更加硬淨，甚至有雙位數升幅。

分析指，一綫城市主要為改善型需求，比較不受政策影響。更重要是，一綫城市的新增供應確實不多，形成多數人追逐少量的貨源。

貝殼研究院預計，2021年一綫城市新房成交量增速或將穩定在5%至10%，市場均價保持增長；上海、深圳二手房價格漲幅會收窄，北京、廣州則呈現溫和上漲。

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記者：林衛