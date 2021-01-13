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【Staycation】八千名網友票選　四季獲我最喜愛酒店大獎　酒店得主快閃優惠低至2折

環球政經 20:21 2021/01/13

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熱愛旅行的香港人不能「話飛就飛」，相信那股「旅行癮」必定時常發作。旅遊平台Klook 今天公布《Klook Staycation 大獎2020》，表揚及認可去年於Klook平台上獲得用戶肯定的酒店得獎名單。當中由超過8,000位網民投票選出的「我最喜愛酒店大獎」得主為香港四季酒店。

《Klook　Staycation　大獎2020》得獎名單

 

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【劉‧住保鮮期@iM網欄】去Conrad staycation，定係去「食cation」？　【下一頁

另外，Klook會由即日至1月16日，推出「Klook Staycation 大獎快閃」優惠，精選 Staycation 優惠低至2折。不少優惠更可在情人節、新年預訂。詳情請瀏覽：https://bit.ly/38pdik9

 

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責任編輯：黃苑筠

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