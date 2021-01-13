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【Signal安全嗎】Signal及Telegram收取數據項目較少　Wechat共收集用戶21項數據

科技 20:45 2021/01/13

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近期爆紅的Signal通訊軟件，為何被認為私隱度較高，並能吸引全球用戶下載？

近日，通訊軟件私隱安全問題再度引起關注。自從WhatsApp上星期宣布修改私隱條款，將強制用戶同意分享帳戶資料予母企facebook後，全球不少用戶基於私隱憂慮，紛紛改用私隱度較高的Telegram、Signal等通訊軟件，並帶動其程式下載量。

據Telegram近日公布最新數據顯示，該應用3日内錄得2500萬新用戶，總活躍用戶人數更在1月首周突破5億；而另一款加密通訊軟件Signal，亦成為全球用戶新寵，分析機構Sensor Tower指出，在1月6日至10日期間，該程式錄得750萬次下載，按周暴增4200%。

<<【社交媒體移民潮】職場轉用Signal宜先考慮實用性　人力資源專家：社交媒體工具預咗無私隱保障

<<【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？　如何開戶+功能現況

點擊圖片查看通訊軟件數據收集内容：

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Signal與WhatsApp同樣設有點對點加密功能，但為何被認為私隱度較高，並能吸引全球用戶下載？事實上，不同通訊軟件均會收集手機用戶資料。據蘋果（Apple）在AppStore內提供數據收集類型中説明，WhatsApp會收集用戶購買項目、財務資料、位置、通訊錄、聯絡資料等9種數據類型，一共有16項數據，部分更會用作商業用途。而Signal僅收集用戶電話號碼作聯絡資料，且不與個人身份連結，並不會收取瀏覽記錄、個人定位等資料。

另外，Telegram則收取聯絡資料、識別碼（用戶ID）以及通訊錄三種數據類型，包括4項數據。其他熱門通訊軟件，例如LINE及Wechat，除了一般用戶購買項目、財務資料、位置等數據外，還會收集健身與健康、瀏覽記錄等11種數據。其中Wechat一共收集21項數據，而LINE則有25項。

通訊軟件數據收集内容：

通訊平台 數據收集項目量 數據收集要求 
Signal 0項 只收集個人電話號碼，而且不會與個人身份連結
Telegram 4項 個人姓名、電話號碼、通訊錄及用戶ID
iMessage 4項 電郵、電話號碼、搜尋紀錄、裝置ID
WhatsApp 16項 通訊錄、位置、聯絡資料、用戶内容、付款資料等
Wechat 21項 通訊錄、位置、購買項目、用戶内容、健身與健康等
LINE 25項 通訊錄、位置、聯絡資料、搜尋記錄、瀏覽記錄等

資料來源：App Store

<<【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠

責任編輯：李寶如

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