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【中美角力】美候任貿易代表延續對華強硬方針　主張勞工優先貿易政策

環球政經 22:56 2021/01/13

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候任美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在美國國家外貿協會（National Foreign Trade Council）演說時透露，會延續現時的對華貿易政策，並表示美國將面對中國強烈的競爭。

戴琪表示，未來美國的貿易路線仍以保障美國勞工為主，並希望透過完善對外貿易增加國內工作機會。她認為好的貿易路線不單指以低價入口貨品，還需要確保貿易夥伴遵守簽訂的貿易協議。「美國的貿易政策必須令普通市民、社區及工人得益。」戴琪指新任政府會聚焦在中美貿易上，要求中國政府履行雙方的貿易協議上，並表明不排除與中國正面交鋒。

【中美角力】美貿易代表建議拜登保留對華關稅 稱應繼續向中國施壓 【下一頁

除了中美貿易，她同時會着手處理自己曾經有份談判，特朗普（Donald Trump）政府簽訂的美墨加協議（USMCA）。

    點擊圖片放大

現任貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）讚揚戴琪在國家貿易方面成功爭取兩黨合作，且在她擔任貿易代表處（USTR）律師時曾有份推動美墨加協議取代北美自由貿易協定（NAFTA）。

【中美角力】拜登擬任命戴琪為貿易代表 成首位亞裔擔當此職位 【下一頁

她在美國康涅狄格州出生，父母來自台灣，曾在耶魯大學及哈佛大學法學院就學。在1996-1998年戴琪曾以耶魯大學中國學者的身分，在廣州的中山大學任教英文，她本人亦說得一口流利的普通話。

美籍華裔的戴琪為歷來首位亞裔擔當美國貿易代表，亦為內閣級別官員，主要負責代表美國與其他國家進行貿易磋商。她曾在貿易代表處擔任對中國事務高級律師，並在世界貿易組織（WTO）對中國的貿易行為進行起訴。戴琪評擊特朗普對華貿易政策為「防禦性」，並認為美國應加強與盟友的合作，打造一個有「攻擊性」的貿易政策，以提升美國競爭力。

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撰文 : 張健兒

外交 特朗普 萊特希澤 拜登 貿易 北美自由貿易協定 自由貿易協定 USMCA 律師 耶魯大學

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