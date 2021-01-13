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中國自主研發高速磁浮列車樣版面世 將來時速比民航飛機快

環球政經 20:10 2021/01/13

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有中國自行研發、設計、製造，的世界首部「高溫超導」高速磁浮列車工程樣辦面世，周三（13日）在四川成都亮相，據知該列車時速超過600公里。負責研發項目的西南交通大學專家指，這種技術全球首創，比起美目前日本新幹線，更為節能，亦具有多種領先優勢，而該款列車未來會再於真空管隧道應用，屆時時速或可達1000公里，速度比部分民航飛機更快。

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港鐵明年起1月至10月指定周日 來往旺角東至紅磡列車服務暫停：【下一頁

西南交通大學研發團隊成員鄧自剛指出，「高溫超導」意思不是指高溫，而其是與「低溫超導」的相對概念，實際溫度是處於液氮工作溫度——攝氏零下196度時，令電阻完全消失，而列車在這狀態下不用依靠額外控制或電源，靠自身的常導材料、跟永磁軌道產生作用，實現穩定懸浮。

配合沙中綫工程  紅磡至旺角東站列車服務今日暫停：【下一頁

西南交通大學周三展示的，是「高溫超導」高速磁浮列車工程的樣辦車，採用全碳纖維打造車身、低阻力頭型，其設計時速620公里。還有一點值得留意，展示的樣版列車為中國「真空管」高鐵的雛形，未來會再導入「真空管」高鐵項目。鄧自剛指，中國超級高鐵有兩大概念，首先是磁懸浮，第二為真空管道，如兩者可以結合使用，列車可進一步提高速度，有望達到時速600+以上甚至時速1000公里。

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責任編輯：翁嘉陽

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