【資金流向】北水基金兩周新增45隻　規模逾千億　建倉期港股有望續吸資

北水繼續大額流入，全日再淨吸資119億元，自2021年以來，已累計吸資1076.6億元，買入以中移動（00941）及騰訊（00700）為主的股份，值得留意的是，內地資金強勁流入的同時，在短短不足兩周時間，內地新上市45隻陸股通基金，規模達1422億元人民幣，以一般陸股通基金股票倉最多一半持港股，潛力亦達711億元人民幣，新基金建倉期對港股有一定支持。

據Wind資料顯示，較大規模為廣發均衡優選A及銀華心佳兩年持有期（即申購起最短持有期為兩年），分別於1月11日及8日上市，規模分別為139.6億及135.1億元人民幣。

據廣發均衡優選A銷售章程，基金可買A股及港股通範圍內港股，以及債券，港股通股票不得超過股票資產的50%。

據銀華心佳兩年持有期銷售章程，基金可投資於內地與香港股票市場交易互聯互通機制下，允許買賣的規定範圍內的港股通標的股票，惟非必然投資港股。

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記者：譚志偉