▲ 【盈富基金2800】盈富基金恢復投資受制裁股 拆解道富環球極速轉軚關鍵

盈富基金 （02800） 周一（11日）宣布不再投資受美國制裁股份，事隔僅兩日，今日（13日）即公布，盈富基金周四（14）起可重新投資恒生指數成分股內的受制裁股份。盈富基金管理人美資道富環球投資管理於3日內極速轉軚，箇中最大原因，原來與道富環球是否「美國人」有關。

盈富基金周四起恢復投資受制裁股份詳情【下一頁】

盈富基金於1999年11月12日上市，由道富環球投資管理亞洲擔任基金管理人。據了解，由於道富是美資大行，故美國禁止投資受制裁股份名單於1月6日後，道富便開始審視及評估有關盈富基金的運作，直至股份禁令於1月10日啟動，道富環球便因此於1月11日早上公布遵從美國行政命令，披露不再投資受制裁股份。

盈富基金不再投資受制裁股份消息公布後，引起市場重大迴響，金管局前總裁任志剛更指，若盈富基金因不投資部分股份造成追蹤誤差，便應該撤換盈富基金管理人。

任志剛指道富不適合任盈富基金管理人【下一頁】

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據悉，事件發酵，道富連日與各界人士會面，商討盈富基金的安排。經過多番重新評估後，道富找到解決辦法，由於道富環球投資管理亞洲卻是一家亞洲有限公司，盈富基金也是一隻亞洲成立的基金，因此就美國政府13959號行政命令及其內部政策的詮釋，盈富基金及道富環球投資管理亞洲，均不符合美國人士的定義。

三美資行終止484隻輪證買賣【下一頁】

由於盈富基金及道富環球投資管理亞洲並非「美國人士」，因此道富環球發言人承諾，道富環球投資管理亞洲有限公司將繼續以追蹤恒生指數表現為目標管理盈富基金，對所有恒生指數成份股進行新投資，該等投資不違反有關行政命令。

道富環球發言人並強調，根據行政命令，盈富基金不再適合美國人士投資。

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編輯：陳韻妍