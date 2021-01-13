【新冠肺炎】本港新增42宗本土確診案　11宗源頭不明

本港新增42宗新冠肺炎確診個案，全屬本地感染，其中11宗源頭不明，兩個地盤群組續錄確診個案。此外，黃大仙天馬苑駿威閣因有2個單位出現確診個案而被納入強制檢測範圍。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（13日）表示，31宗與其他確診個案相關的個案中，中九龍幹線---中段隧道和將軍澳---藍田隧道工程地盤群組分別新增2宗和4宗個案；港九小輪群組增1宗個案。

政府發出強制檢測公告，凡在指定時間身處天馬苑駿威閣者須接受病毒檢測。張竹君指，該處有四人確診，涉及兩個不同樓層數、不同坐向的單位。至於污水樣本對病毒呈陽性反應的坪石邨金石樓則再添1宗確診個案。此外，早前被納入強制檢測名單的佐敦新填地街20至26號雙號門牌大廈，現時有20多人須接受檢疫。

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責任編輯：黎淑雯