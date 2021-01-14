  • 15°C
香港時間 : 2021115日 (五) 00:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星發布會】降噪耳機Galaxy Buds Pro同步推出　續航力達28小時

科技 23:15 2021/01/14

分享：

一如外界所料，三星新一代無線耳機Galaxy Buds Pro也同步登場。

三星（Samsung）今（14日）舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，除了帶來三星年度旗艦機兼首次搭載Exynos 2100旗艦5G晶片的Galaxy S21系列，一如外界所料，三星新一代無線耳機Galaxy Buds Pro也同步登場。

【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場　售5,989港元起（有片）

三星新一代Exynos 2100旗艦晶片亮相　效能較上一代提升30%

三星指出，在2020年全球的生活模式在科技的協助下正不斷轉變，其中穿戴裝置市場的成長速度更是不斷飆升，根據IDC的數據顯示，全球穿戴式裝置出貨量在2020年第三季成長35%，而三星耳機裝置的銷量在2020年更比往年增長超過60%。

全新Galaxy Buds Pro降噪耳機的充電盒外型與Galaxy Buds Live相似，同樣採用方形帶圓弧邊設計，而耳機則比上一代Galaxy Buds+更細小。音質方面，Galaxy Buds Pro採用11mm低音和6.5mm高音喇叭，配合360度空間音效。 

全新Galaxy Buds Pro降噪耳機的充電盒外型與Galaxy Buds Live相似，同樣採用方形帶圓弧邊設計。（張寶燕攝）

Galaxy Buds Pro採用入耳式配戴方式，其ANC主動降噪效果也進一步提升，可阻擋99%的噪音。而且當用戶進行對話時，耳機會自動調整主動降噪、環境音及音樂播放聲量。同時，新耳機也升級三收音咪系統，收音咪擁有高訊噪比（SNR），能夠阻隔背景噪音。

除此之外，耳機具備IPX7防水等級，即允許短暫抵抗於1米水深浸沒30分鐘。至於使用時間方面，Galaxy Buds Pro支援高達8小時播放，若搭配充電盒可額外使用20小時，即共28小時，只要充電5分鐘即可播放1小時音樂。

機身顏色方面，則與Galaxy S21系列進行搭配，同樣主打三種幻影顏色，包括：黑、銀及紫，售1,698港元。明（15日）起開始預售，並在1月29日正式公開發售。

    點擊圖片放大

【科技趨勢】疫情帶動科技應用　思科分享六大關鍵科技趨勢

記者：曾曉汶

相關文章

【三星發表會】網民發現宣傳「Tweet from iPhone」　官方隨即刪文
2021/01/14
【三星發表會】網民發現宣傳「Tweet from iPhone」　官方隨即刪文
【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？
2021/01/11
【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？
2021年全球智能手機產量將達13.6億部　料華為出貨量大減排名下跌
2021/01/04
2021年全球智能手機產量將達13.6億部　料華為出貨量大減排名下跌
【5G手機】Vivo發布X60系列手機　配備蔡司鏡頭售4,211元起
2020/12/30
【5G手機】Vivo發布X60系列手機　配備蔡司鏡頭售4,211元起
5G Samsung Galaxy S 耳機 晶片 喇叭 音樂

下一篇文章

【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場　售5,989港元起（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Signal爆紅】股民「擺烏龍」　Signal撞名公司股價一度爆升逾100倍
【Signal爆紅】股民「擺烏龍」　Signal撞名公司股價一度爆升逾100倍
【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？　如何開戶+功能現況
【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？　如何開戶+功能現況
【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）
【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）
【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作
【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作
【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）
【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）