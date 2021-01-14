【三星發布會】降噪耳機Galaxy Buds Pro同步推出　續航力達28小時

▲ 一如外界所料，三星新一代無線耳機Galaxy Buds Pro也同步登場。

三星（Samsung）今（14日）舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，除了帶來三星年度旗艦機兼首次搭載Exynos 2100旗艦5G晶片的Galaxy S21系列，一如外界所料，三星新一代無線耳機Galaxy Buds Pro也同步登場。

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三星指出，在2020年全球的生活模式在科技的協助下正不斷轉變，其中穿戴裝置市場的成長速度更是不斷飆升，根據IDC的數據顯示，全球穿戴式裝置出貨量在2020年第三季成長35%，而三星耳機裝置的銷量在2020年更比往年增長超過60%。

全新Galaxy Buds Pro降噪耳機的充電盒外型與Galaxy Buds Live相似，同樣採用方形帶圓弧邊設計，而耳機則比上一代Galaxy Buds+更細小。音質方面，Galaxy Buds Pro採用11mm低音和6.5mm高音喇叭，配合360度空間音效。

▲ 全新Galaxy Buds Pro降噪耳機的充電盒外型與Galaxy Buds Live相似，同樣採用方形帶圓弧邊設計。（張寶燕攝）

Galaxy Buds Pro採用入耳式配戴方式，其ANC主動降噪效果也進一步提升，可阻擋99%的噪音。而且當用戶進行對話時，耳機會自動調整主動降噪、環境音及音樂播放聲量。同時，新耳機也升級三收音咪系統，收音咪擁有高訊噪比（SNR），能夠阻隔背景噪音。

除此之外，耳機具備IPX7防水等級，即允許短暫抵抗於1米水深浸沒30分鐘。至於使用時間方面，Galaxy Buds Pro支援高達8小時播放，若搭配充電盒可額外使用20小時，即共28小時，只要充電5分鐘即可播放1小時音樂。

機身顏色方面，則與Galaxy S21系列進行搭配，同樣主打三種幻影顏色，包括：黑、銀及紫，售1,698港元。明（15日）起開始預售，並在1月29日正式公開發售。

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記者：曾曉汶