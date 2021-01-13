【人民幣滙價】人民幣挑戰6.45紅綫 專家料短期6.4見頂

人民幣連升逾半年後，近期在高位整固，今天（1月13日）在岸價兌美元一度再挑戰紅綫，逼近6.45的心理大關，終在亞洲收盤報6.4659。專家雖普遍仍看好人民幣短中長遠前景，但相信升幅已過急，短期內或於6.4見頂。

財金界對人民幣今年走勢預測呈大分歧，今年底目標價由6.05至7算不等。若單以上半年計，目前最牛預估是美資大行花旗，料挑戰6.15。花旗銀行投資策略及環球策略部主管黄栢寧昨早回應本報查詢指，已把未來6個月的預估從6.3上調至6.15，此目標價較瑞銀的6.2及渣打的6.3更進取。

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至於放眼短綫，外電引述法巴專家料，人民幣首季或高見約6.2。而滙豐環球外滙分析主管梅克今天指，上半年人民幣仍有上升空間，短期內或上試6.4，但下半年受全球經濟復甦等影響，年底稍回軟至約6.6水平。

東方滙理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤表示，受弱美元刺激，美滙指數頻考驗90大關，非美貨幣爭相反撲，人民幣也變相被動升值補漲。不過，人民幣自去年接近7.2底點累計已勁彈約一成，單計2021年亦驟升約0.8%，漲勢未免過急，相信在春節前暫不會升穿6.4。

此外，正當歐美資大行鬥牛，爭相上調人民幣的預期，亦有券商力排眾議。日資大和資本市場首席經濟師賴志文貫徹大淡友姿態，料今年底人民幣乍現7算，主因料美國對華制裁升級等，限制人幣升幅。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源