【好醫生股價】平安好醫生挫近3%　大和狠削目標價3成看100元

▲ 平安好醫生周三（13日）最多跌3.7%低見82.1元，創逾1個月低。

平保 （02318） 周三（13日）逆市上揚升穿100元，晉身紅底股，相反系內的平安好醫生 （01833） 則創逾1個月低，全日跌2.6%。券商大和日前大削平安好醫生目標價近三成，最新目標價僅100元，指短期市場競爭加劇且戰略投資或影響財務表現。

按好醫生今日收報83.05元，大和最新目標價反映潛在升幅約兩成，較原先目標價140元的近七成潛在升幅大降。

平安好醫生今日最多跌3.7%低見82.1元，創逾1個月低，成交8.35億元。

平安好醫生與國藥集團合作，推線上專病專科門診服務【下一頁】

大和發報告指，仍然看好平安好醫生在平保生態中，長遠可以受惠於財務改善及醫療科技生態圈，因此維持其「跑贏大市」評級，但考慮到好醫生加大其線上醫院、醫生平台等投資，或影響到短期內的營收表現放緩及經營開支上升。

此外，好醫生去年9月以H股配股所得的74億元，在兌換為人民幣入帳後，亦因滙率波動而錄得一次性的滙兌損失，同樣影響到營收及財務表現。

大和將好醫生2020年度的收入預測，下調7%至610萬元人民幣，同時將年內開支估算上調18%，料全年淨虧損8.5億元人民幣，較之前預期的5.55億元人幣更多。

仲有1隻醫療科技股，暗盤股價漲1.5倍【下一頁】

編輯：趙穎妍