【美國換屆】拜登任命美國證監主席　Gary Gensler監管作風強硬

▲ 拜登已任命前商品期貨交易委員會（CFTC）主席Gary Gensler為美國證券交易委員會（SEC）主席。

外媒報道，拜登團隊在周一已確認兩項新的人事任命，前商品期貨交易委員會（CFTC）主席Gary Gensler已被委任為美國證券交易委員會（SEC）主席，民主黨參議員Sherrod Brown將擔任參議院銀行委員會主席。

Gary Gensler在2009年至2014年期間曾擔任商品期貨交易委員會主席，在任期間，他曾推動國會制定新商品定期交易規則，以強硬的監管手段聞名。

消息傳出後，外界憂慮Gary Gensler上任SEC主席後，或會收緊監管政策。有民主黨議員預計，Gensler將撤銷特朗普政府執政期間的措施，並推動公司加大披露跟政治捐贈和氣候變遷風險等信息。

此外，民主黨參議員Sherrod Brown將擔任參議院銀行委員會主席，Sherrod Brown 以批評華爾街聞名，據Politico報道，Sherrod Brown在本月已表示，參議院銀行委員會長久以來「一直為華爾街服務」，在新的領導下，該部門將以美國百姓的利益為先。外界預料，在他上任後，將收緊特朗普執政期間對銀行放寬的監管政策，亦會加緊對銀行進行審查。

Gary Gensler對比特幣及其他加密貨幣持開放態度

儘管上述新人事任命或會為華爾街掀起監管浪潮，不過對加密貨幣界來說，若Gary Gensler上任SEC主席，則為一大喜訊。Gary Gensler曾公開表態支持加密貨幣，表示比特幣為「現代版黃金」，並且曾於麻省理工大學媒體實驗室擔任數位貨幣倡議計劃的高級顧問，教授跟比特幣和區塊鏈有關的課程，對加密貨幣有深入的認識。

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對於加密貨幣，Gary Gensler表示，若要真正體現區塊鏈技術的價值，必須將比特幣在內的加密貨幣納入監管體系。再者，現時加密貨幣投資者通常不受現行政策保護，因此他認為，必須有新的政策保護投資者。

此外，他曾於2019年於Coindesk撰文，表示比特幣和其他加密貨幣已成為一種投資資產，並指這類資產已經成為促使央行及大型科企改革的催化劑。

Coindesk文章﹕連結

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編輯﹕賴奕羚