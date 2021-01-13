【CES 2021】LG首款捲屏手機LG Rollable現身　將於今年內上市

▲ LG在稍早前舉行CSE 2021新品發布會，首度公開亮相名為「Rollable」的捲屏手機，並表示新品將在今年發布。

LG在稍早前舉行CES 2021新品發布會，除了針對智能家電、影視娛樂、電視螢幕、物聯網等需求推出多項新品，並首度公開亮相名為「Rollable」的捲屏手機。LG亦在會上同時公布Rollable捲屏手機的正面設計，以及屏幕伸縮情景，確認該機將是繼旋轉雙屏幕手機Wing後，第二款Explorer Project系列的產品。

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據日本媒體《日經亞洲評論》引述LG發言人指，之前有關捲屏手機的傳聞很多，LG管理層最終決定在CES 2021發布會上搶先亮相，並表示新品將在今年發布，但就未有公布確切時間與更多產品細節。報道又指，LG正與中國京東方科技集團合作開發可捲曲屏幕技術，並基於柔性OLED技術進行開發。

而在早前LG CES 2021網絡發佈會影片尾段中，LG廠方展示首款捲簾式屏幕智能手機LG Rollable。從僅數秒的影片當中可見，其裝置由長方形平板屏幕，以疑似電動方式緩慢縮回裝置本體，最後變成常見的長屏比例大屏幕手機。有消息指，LG Rollable的進一步消息將在3月份公佈。

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與現時的可摺疊屏幕手機相比，捲簾式屏幕智能手機的特色就是機身寬度似乎未因加入柔式屏幕技術而變厚。而LG Rollable就將捲屏模組置於手機右側，方便隨時拉大縮小；另外，因柔性屏的拉伸模式相比摺疊屏可控及較穩定，有外媒猜測其或較能避免現時摺屏裝置常見的屏幕摺痕現象；而現時除了LG 外，TCL和OPPO亦有研發類似技術。

責任編輯：施雯雯