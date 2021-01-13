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【阿里巴巴】螞蟻集團獨董胡祖六：相信馬雲「平安無事」 對螞蟻未來仍樂觀

Hot Talk 19:18 2021/01/13

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春華資本創辦人、螞蟻集團獨董胡祖六稱，相信馬雲「平安無事」。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市觸礁後，馬雲超過兩個月沒有公開露面，惹起失蹤等諸多猜測。春華資本創辦人、螞蟻獨立非執行董事胡祖六接受外媒訪問表示，相信馬雲「平安無事」，也對螞蟻集團的未來感到樂觀。春華資本的投資組合中包括螞蟻集團。

胡祖六稱，「我相信他（馬雲）平安無事。他依然是成功企業家精神的典範。」胡祖六續指，「螞蟻集團是非常成功的創新者，眾所周知螞蟻集團在中國真正一手創造出金融科技」，「我仍對螞蟻集團的未來感到樂觀。」

馬雲缺席真人騷惹失蹤疑雲，CNBC︰保持低調但並非失蹤，詳情請按【下一頁】

胡祖六為前高盛大中華區主席，他創辦的私募基金春華資本在2016年入股螞蟻集團，並在2018年加碼投資。胡祖六在訪問中沒有評論螞蟻集團何時能恢復IPO。

螞蟻集團上市煞停後，阿里巴巴亦遭內地當局進行反壟斷調查。胡祖六認為，中國近期的反壟斷舉動符合全球趨勢，但中國的創新不會被壓制。「中國不會是例外因為有最大的科技生態，政府要解決這些問題非常自然，如果出現濫用政府就可能要求調整」，「但不要誤會，創新依然將成為經濟增長更加重要的引擎。」

螞蟻集團獨董胡祖六︰若反壟斷法針對民營科企，將會是悲劇，詳情請按【下一頁】

相關文章：

【監管風暴】內地研要求騰訊、京東、螞蟻集團等科企　共享消費者信貸數據

【阿里巴巴股價】人行：螞蟻集團正制定設立金融控股公司方案（第二版）

編輯：陳健婷

港股 中國 反壟斷 馬雲 阿里巴巴－SW（09988）

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